Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı

Kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle Nisan 2020 cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, iki sayfalık bir mektup yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

"DİYETİMİ ÖDEDİM"

"8 Şubat tarihinden itibaren ülke gündemi ile ilgili ne bir yorum yaptım ne de bir yazı yazdım" sözleriyle açıklamasına başlayan Çakıcı, "Tahliye olduğumdan bugüne kadar muhalefet; devletimize her türlü zarar vermek isteyen üst akıl ve yerli işbirlikçileri özel bir af ile bırakıldığımı medyada, oturumlarda ve sosyal medyada gündeme getirerek; sayın Devlet Bahçeli'yi sürekli yıpratmak istemektedirler" dedi. Bu sözleriyle ilgili bir hikaye aktaran Çakıcı, kendi cezasının infazını tamamlayarak diyetini ödediğini ifade etti.

"AF ÇIKMASA BİLE 8 AY SONRA TAHLİYE OLACAKTIM"

"Ben ömrümün 27 yılını hapishanede geçirdim, af çıkmasa bile 8 ay sonra tahliye olacaktım" diyen Çakıcı şöyle devam etti:

"Benim varlığımdan dolayı rahatsız olan muhalefet ve dış güçler, rahatsız edip benim üzerimden Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı sayın Devlet Bahçeli'yi, devletimizin başı olan sayın devlet başkanımızı sürekli yıpratmaktadırlar. Af yasasından önce devam eden mahkemelerim var. Özgürlüğü onursuz yaşayacaksam eğer her gün gündeme getirenlere şunu söylüyorum, devam eden mahkemelerimi hızlandırın. Ömrümde cezaevlerinde hep şerefimle yattım. Asla ömrümde kimseye boyun eğmedim. Tabi ki haklı olduğum konularda. Devlet düşmanları devletin ve cumhur ittifakının düşmanları sizlere sesleniyorum. Sizlerin de yargıda insanları var. Mahkemelerimi hızlandırın. Tekrar hapishaneye düşmek benim içim şereftir. O mafya dediğiniz adamı araştırın. Ömrümde kaçaklığının hiçbir türüne elime sürmedim. Devlete ait herhangi bir hazine arazisinin bir çöpünü almadım. Bir garibe yaşadığım sürece hiçbir zararım dokunmadı. Daha evvelde beyan ettiğim gibi bir müddet demir ticareti yaptım. Otel kumarhaneleri işlettim. Geçmişte devleti soyan hırsızları soyup onu da herkesle paylaştım."

"KILIÇDAROĞLU KİTLELERİN ÖNÜNDE ONURUMU RENCİDE ETTİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Çakıcı "İşi gücü Cumhur İttifakı'na saldıran, dış güçlerin piyonu olan zat; sürekli 'beş paralık mafya ile işbirliği yaptılar' cümlesini dile getirerek kitlelerin önünde onurumu rencide etti. Sonunda kendisine cevap verdim. Türkiye'de ve Avrupa'daki basını ayağa kaldırdılar" dedi.

"TOPRAĞIN ALTINDA DA ÜSTÜNDE DE ÜLKÜCÜYÜM"

Çakıcı şunları yazdı:

"HDP ile iş birliği yapan, konuşurken sürekli hata yapan bu gafil muhbir kendi onurunu düşündüğü kadar bir bireyin geçmişi kriminal suçluda olsa onun onuru ile oynama hakkını seçilmiş milletvekili oluşundan anayasada herkese hakaret edebilirsin diye bir kanun yok. Deva partisinin lideri Ali Babacan da aynı hatayı yaptı. Muhalefete sesleniyorum, yahu Türkiye Cumhuriyeti sizin babanızın çiftliği mi? Sürekli sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkında yıllarca yazıp çizdiniz. Biz hapishanede bir şey göremiyorduk. 1 yıldır dışarıdayım Türkiye Cumhuriyeti bir tüneller ülkesi olmuş. Türkiye'nin her yeri otoban ağları ile çevrilmiş, Türkiye sınıf atlamış, savunma sanayi yüzde 50 artmış, ulu önder rahmetli Atatürk'ün ölümünden sonra bir kazma sapı ileriye gidemeyen hükümetler AK Parti döneminde bu ülkeyi şampiyonlar ligine taşımış, evet milli gelirin 18.000 dolar kişi başı olması için cumhur ittifakının ve sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha iktidarda kalması bu ülkenin bekası açısından, sosyal demokrasinin , sosyal devlete gelecek zaman diliminde 2028 yılına kadar kesinlikle gerçekleşeceğine inanıyorum. Evet AK Parti'nin içerisinde bazı hatalı insanlar olabilir, gelecek seçim süresine kadar herhalde AK Parti genel başkanı ve kurmayları beklemektedirler. Etrafı çevrilmiş olan Türkiye'nin, bel kemiği sayın Devlet Bahçeli de bazı şeyleri seyretmektedir. O da 2023 seçimlerini bekliyor. Hiçbir parti ile ilgili özel bilgi alışverişimden kaynaklanan bir bilgi değildir. Çünkü ben ülkücüyüm. Toprağın altında da üstünde de."

"SON GÜNLERDE BAZI OLUŞUMLAR DEŞİFRE EDİLMEKTEDİR"

"Sabıkalı olduğumdan benden muhtar dahi olmaz" diyen Çakıcı, "Ama devletin bir bireyi olarak herkes kadar ülkemizde ve dünyadaki olayları yorumlama hakkına sahibim. Hep demişim imanımın kıblesi Kabe'dir, mensup olduğum milletimizin yönü devletin bekası ve devamlılığıdır. Son günlerde Türkiye'nin geçmişine yönelik bazı oluşumlar deşifre edilmektedir. Bunların hepsi devlet arşivinde mevcuttur. Bugün gündeme getirmek FETÖ'ye, HDP'ye, CHP'ye Davutoğlu ve Babacan'a ve bazı İYİ Partililerin eline geçmişten kaynaklanan bazı oluşumlarla ilgili silah vermektedir" ifadelerini kullandı.

SEDAT PEKER'E İSİM VERMEDEN TEPKİ GÖSTERDİ

Çakıcı şöyle devam etti:

"Devletimiz zamanı geldiği zaman her türlü yasa dışı pisliğe bulaşmış olan olanları layık olduğu yere kapatıp, devlet kurumları içerisinde bu tip insanlarla iş birliği yapanlardan dolayı bağırsaklarını temizleyecektir. Aziz Türk milleti bundan emin olsun. Cumhuriyet tarihinde terörle en çok mücadele etmiş iyi içişleri bakanı sayın Soylu ile ilgili bir şeyler söylenmektedir. Sayın Soylu'yu Türkiye tanıyor. Terörle ile ilgili bedenini 5000 derecede ki ateşin içine atmıştır. İnsan bir şeylerin ortaya dökülmesini istiyorsa lütfen sapla samanı birbirinden ayırmasını bilmeli. Yurt içi ve yurt dışında Türküm, Türkmenim devlet benim için her şeydir diyenlere şunu hatırlatmak isterim, birileri yanlışın içindeyse Türkiye'nin bekası söz konusu olduğu bu dönemde görevini ifa edenlere söz söylememesi gerekir. Kişilerin birbirileri ile özel ilişkileri bile olsa mahremde kalmalı kamuoyuna saygılarımla arz ederken muhalefete devlet düşmanlarına şunu hatırlatmak isterim, temcit pilavı gibi sürekli sayın Bahçeli'yi, sayın devlet başkanını mafyayı özel afla çıkardı diye ibare kullanmayın. Af çıkmasa bile 8 ay sonra tahliye olacaktım. Ama size yolu gösteriyorum. Aftan evvel devam eden mahkemelerim var. Hızlandırın. Onursuz dışarıda özgür kalacaksam, adam gibi hapishaneye dönmeyi tercih ederim. Aziz Türk milletine, sayın devlet başkanımıza, benden dolayı sürekli suçlanan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı değerli ağabeyim Devlet Bahçeli'ye saygılarımla arz ederim."

İşte Alattin Çakıcı'nın mektubunun tamamı:

haberler.com