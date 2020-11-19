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Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tehdidine yönelik savcılık soruşturma başlattı

Güncel 19.11.2020, 15:07 19.11.2020, 15:09
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Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için “Çok sık eleştiriyor CHP’yi, ona o görev verilmiş bekçilik yaptığı için” demiş ve “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” diye sormuştu.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerinin ardından Çakıcı, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında, CHP liderine “Akıllı ol”, “Vatan hainleri ile Bahçeli’yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın” gibi tehdit içerikli ifadelerle seslenmişti. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

#CHP #Kılıçdaroğlu #alaattin çakıcı
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