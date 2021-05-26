Alaattin Çakıcı'dan Korkut Eken'e ziyaret!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili verdiği imzasız ifade tutanağını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker müracaat savcılığına verdiği ve kamuoyuna imzasız nüshanın yansıdığı dilekçede, gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmek için eski MİT'çi Korkut Eken'le Kıbrıs'a gittiklerini itiraf etti.

Peker'in bu iddialarının kamuoyunda yer almasının ardından Alaattin Çakıcı'nın, Korkut Eken'i geçen yıl ziyaret ettiği görüntüler paylaşıldı.

'BU YÜZDEN HAİNLERİN HEDEFİDİR'

Çakıcı'nın yakın dostu Üzeyir Çakmaktaş'ın Twitter hesabından paylaştığı görüntüde, ''Korkut Eken Komutanımı Antalya'da yaşadıgı mütevazi evinde ziyaret ettik. Bu vatan için yapmış olduğu hizmetleri,kahramanlıkları her takdirin üzerindedir. PKK'ya göz açtırmayan, PKK'ya dünyayı dar eden Özel Kuvvetlerin kurucusudur. Bu yüzden hainlerin hedefidir'' ifadeleri kullanıldı.

Eken ile Çakıcı daha önce de Mehmet Ağar ve Engin Alan ile birlikte Bodrum'daki Yalıkavak Marina'da bir araya gelmişti.