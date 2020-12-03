AKYÜREK’TEN YENİ TEDBİRLERE İLİŞKİN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

HOPA-Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Koronavirüsle Mücadelede Yeni Tedbirlere ilişkin vatandaşlara çağrıda bulundu.

Akyürek yaptığı açıklamada; “Değerli Hopalılar, Koronavirüsle Mücadelede Yeni Tedbirler açıklanmış olup aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte alınan tedbirlere harfiyen uyarak sağlıklı günlere ele ele ulaşmak zorundayız.

Kısıtlamaların uygulamada olduğu dönemde T.C. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi’ kapsamına giren firmalarımız çalışanları iş gereği sokağa çıkmaları durumunda firma çalışanı olduklarını ispatlamaları (sigorta girişi vb.) ve firmaları adına sahada olduklarını belirten yetkili imzası taşıyan izin belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bilgilerinize önemle duyurulur” ifadelerini kullandı