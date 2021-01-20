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Aktarda kilosu 100 lira, bahçede bedava
Bursa'da zeytinleri budamaya başlayan üreticiler aktarlarda kilosu yüz liraya satılan zeytin yapraklarını bedava dağıtıyor.
Güncel 20.01.2021, 10:15
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Zeytin yaprağı çayında bulunan oleuropein maddesinin korona virüse karşı antiviral tesir gösterdiğini duyan vatandaşlar zeytin yaprağına büyük rağbet gösteriyor.
Zeytin yaprağının aktarlarda kilosu 100 liradan yok satıyor. Her yıl muntazaman budanan zeytin ağaçları bu sene de budanmaya başladı. Üreticilerin budadıkları dallar yere düşüyor.
Üzerinde zeytin yapraklarının da bulunduğu bu dallar ya yakılıyor ya da kıyma makinesiyle yok ediliyor. Bu dallar ortadan kaldırılmazsa üreticilere ayak bağı oluyor.
Üreticiler bu dalları yakmadan veya kıymadan evvel isteyenlerin yapraklarını toplayabileceğini söyledi.