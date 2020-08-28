Aksaray Belediyesi’nin tercihi Mercedes-Benz Conecto Solo

Aksaray Belediyesi, şehrin ulaşım ihtiyaçlarının daha konforlu ve güvenli biçimde karşılanması için 6 adet Mercedes-Benz Conecto Solo aracı, Aksaray Belediye Binası önünde düzenlenen törenle teslim aldı. Teslimat töreninde araçlar Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’e, Mercedes-Benz Türk Otobüs Müşteri Hizmetleri Grup Müdürü Özgür Taşgın tarafından teslim edildi.

Aksaray Belediyesi’nin bugüne kadar kullanıma sunduğu en yüksek yolcu kapasiteli araçlar olan 6 adet yeni Mercedes-Benz Conecto Solo; şehir içi otobüs sektöründe Türkiye’de ilk defa sunulan çarpışma önleyici fren asistanı ve dönüş yardımcısı gibi güvenlik donanımlarıyla fark yaratıyor. Dünyanın en modern otobüs fabrikalarından olan Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Mercedes-Benz Conecto Solo, tam alçak tabanlı yapısıyla geniş bir iç mekâna sahipken; ekonomik ve çevreci E6 motoruyla benzersiz yakıt ekonomisi sağlayan reküperasyon (geri kazanım) modülünü de barındırıyor. Sadece yeni Conecto otobüslerinde bulunan bu modül sayesinde otobüsün depoladığı enerji, ilave yakıt tasarrufu olarak geri dönüyor. Yeni Conecto, AdBlue ve motor yağı tüketiminde de önemli ölçüde azalma sağlıyor. Yangın ikaz ve söndürme sistemi, engelli rampası, otomatik klima sistemi gibi pek çok aksesuarla donatılan Conecto Solo, yüksek güvenlik ve konfor standartlarını bir üst basamağa taşıyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Müşteri Hizmetleri Grup Müdürü Özgür Taşgın, törende yaptığı konuşmada “2019 yılının son çeyreğinde kredi faizlerinin düşmesi ile hareketlenen şehir içi otobüs satışlarımız, pandeminin etkisi ile sekteye uğrasa da haziran ayından itibaren gözlemlenen normalleşme süreci teslimatlarımızın yeniden yapılabilmesini mümkün kıldı. Bir Mercedes-Benz şehri olarak gördüğümüz Aksaray’a 6 adet Conecto Solo’yu teslim ederek bir ilki gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en modern otobüs fabrikalarından biri olan Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Conecto Solo araçlarımızın ileri güvenlik teknolojileri sayesinde Aksaraylılar trafikte güvenle seyahat edecekler. Conecto Solo’nun geniş yolcu kapasitesi sayesinde Aksaray halkı sosyal mesafelerini koruyarak gönül rahatlığıyla ulaşımlarını sağlayacak. Düşük yakıt tüketiminin sağladığı uygun işletim maliyetleri ve yüksek üretim kalitesiyle Conecto Solo modelimizin Aksaray Belediyesi’ne uzun yıllar boyunca hizmet edeceğinden eminiz. Aksaray halkının ulaşım ihtiyaçlarında Conecto Solo otobüslerimizi tercih ederek konfor ve güvenliği önceliklendiren Aksaray Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Mercedes-Benz markamıza güvenlerinden ötürü Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’e otobüslerimizin hayırlı olmasını dilerken; Aksaray halkının sağlıklı günlerde araçlarımızla seyahat etmelerini temenni ediyoruz.” dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer; “Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde belediyemiz, koronavirüs salgınına karşı gereken tüm önlemleri alarak halkımızın bu olumsuzluklardan asgari şekilde etkilenmesini amaçlamıştır. Haziran ayından itibaren yaşanan normalleşme sürecinde halkımıza en iyi hizmeti verebilmek adına toplu taşıma araçlarımızı genişletme kararımızı alırken sosyal mesafe kurallarını gözeterek Mercedes-Benz Conecto Solo otobüslerinden yana tercihimizi yaptık. Toplu taşımadaki sorunları en aza indirmek ve yoğun hatlarda sefer sayılarını arttırmak adına araç filomuza 6 yeni otobüs katarak toplamda 11 otobüs ile halkımızın ulaşım ihtiyacını karşılıyoruz. Hemşehrilerimize sağlıklı, konforlu, güvenli ve huzurlu bir ulaşım sağlamak için çalışıyoruz. Belediyemizin hizmetlerinde yeni bir mihenk taşı niteliğindeki bu teslimatın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm Mercedes-Benz Türk yetkililerine teşekkürlerimi sunarken; yeni otobüslerimizin Aksaraylılara hayırlı olmasını, güzel ve sağlıklı günlerde seyahat etmelerini diliyorum.” dedi.

Conecto ile şehirde yeni güvenlik standartları belirleniyor

Mercedes-Benz’in şehir içi yolcu taşımacılığındaki iddialı modeli Conecto, yeni eklenen güvenlik donanımlarıyla hem yolcular hem de trafikteki diğer araçlar için daha güvenli bir karaktere büründü.

Aracın standart donanımında bulunan ABS (Anti Blokaj Sistemi), EBS (Elektronik Fren Sistemi) ve ESP (Elektronik Stabilite Programı) ile seyir güvenliğini sağlıyor. Şehir içi otobüs taşımacılığına özel olarak geliştirilen, patenti Mercedes Benz’e ait olan ve dünyada ilk kez Mercedes-Benz otobüslerde kullanılan PBA - Preventive Brake Asist (Ön Çarpışma Önleyicisi) ve SGA - Side Guard Asist (Dönüş Yardımcısı) Conecto da standart olarak sunulmaya başlandı. Ön çarpışma önleyicisi herhangi bir olası çarpma tehlikesine karşı önce sürücüyü uyarıyor, tehlikenin devam etmesi halinde şehir içi yolcu taşımacılığına uygun olarak kademeli bir frenleme yaparken; olası bir kaza anında etkilerinin azaltılmasını sağlıyor. Dönüş yardımcısı ise dönüşlerde kritik durumları zamanında algılamaya yardımcı oluyor ve yayalar, bisikletliler gibi korumasız trafik katılımcılarının güvenliğini özellikle de şehir içi trafikte büyük ölçüde arttırıyor. Otomatik şanzımana entegre 5 kademeli retarder, aracın fren sistemi ile birlikte sarsıntısız yavaşlamasını sağlıyor ve fren mesafesini kısaltıyor, fren balatası ömrünü uzatıyor. Yeni Conecto, yenilikçi ve hafifletilmiş karoserisi sayesinde boyutlarındaki artışa rağmen artık daha düşük ağırlığa sahip. Mercedes-Benz mühendisleri tarafından geliştirilmiş olan yeni karoseri yapısı ile üst gövdenin bir kaza durumunda garanti etmesi gereken “hayatta kalma alanını” sağlıyor.

Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Fabrikası’nda üretilen ve kullanıcısına en üst düzeyde güvenlik, konfor, ergonomi, güç/performans sunan şehir içi otobüsü yeni Conecto, ekonomi ve yüksek kazanç için gerekli tüm şartları yerine getiriyor. En üst düzeydeki sağlamlık ve dayanıklılık kriterlerine uygun olan yeni Conecto, kataforez daldırma boya tesisinde gördüğü işlem sayesinde korozyona karşı en son teknolojiyle korunuyor.