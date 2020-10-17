AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti... Markar Eseyan kimdir, kaç yaşında vefat etti?

AKP MKYK Üyesi, İstanbul Milletvekili ve Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Markar Esayan 51 yaşında hayatını kaybetti. Esayan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan, Beşiktaş Gayrettepe’de tedavi gördüğü özel bir hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti.

Esayan’ın ölüm haberini alan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve AKP İl Başkanı Bayram Şenocak hastaneye gelerek bilgi aldı. Hastanedeki işlemlerin ardından Esayan’ın cenazesi buradan alınarak Fatih Kumkapı’da bulunan Meryem Ana Kilisesi morguna götürüldü.

HASTANENİN BAŞHEKİMİNDEN AÇIKLAMA

Esayan’ın ölümüyle ilgili açıklama yapan hastanenin başhekimi Okan Özçeker şunları söyledi:

* Mayıs 2019 yılında mide adenokarsinom dediğimiz amansız hastalık tanısı konmuştu.

* Yaklaşık 1,5 yıldan beri ileri tetkik ve tedavisi devam ediyordu. Maalesef bugün sabah itibariyle solunumun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındı.

* Akşam 17.50 sıralarında yapılan bütün müdahalelere rağmen hakkın rahmetine kavuşmuştur. Türk milletinin, ailesinin, sevdiklerinin hepimizin başı sağ olsun Allah rahmet eylesin.

ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Esayan için başsağlığı mesajı paylaştı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

* AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

* Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

* Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız.

“BU ÜLKENİN YETİŞTİRDİĞİ GÜZEL İNSANLARDAN BİRİYDİ”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağolsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.

“ACIMIZ BÜYÜK”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, Tanıtım ve Medya Bşk. Yard. değerli dostum, güzel insan sevgili Markar Eseyan aramızdan ayrıldı, acımız büyük.

* Ailesi ve sevenlerinin derin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum. İlkeli ve dürüst insan rahat uyu. Dualarımız seninle.

“ÇOK GÜZEL BİR ARKADAŞTI”

Hayatını kaybeden AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan için bir mesaj yayımlayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Değerli kardeşimiz, zarif arkadaşımız Markar Eseyan'ı kaybettik. Çok değerli bir insan, çok güzel bir arkadaştı. Başımız sağolsun…” dedi.

MARKAR ESEYAN KİMDİR?

Markar Eseyan, 4 Şubat 1969’da İstanbul’da doğdu. Baba adı Aram, anne adı Nurten’dir.

İlköğretimi Özel Bomonti Ermeni Katolik İlköğretim Okulu’nda, liseyi ise Özel Getronagan Ermeni Lisesi’nde bitirdi. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimini bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yaptı.

1997 yılından itibaren aralıklarla yazdığı Agos gazetesinde 2001 yılından itibaren “Dar Kapı” başlığı altında köşe yazıları kaleme almaya başladı. İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPOT) tarafından “2013 Yılı Türkiye-Ermenistan Gazetecilik Ödülü”ne değer görüldü. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yer aldı. Hilal TV kanalında Hilal Kaplan ve Bekir Berat Özipek ile hazırladıkları “Gayriresmî” isimli tartışma programı, 2011 Yılı Medya Etik Ödülü’nü kazandı.

Taraf gazetesi yayın koordinatörlüğü ve aynı gazetede köşe yazarlığı görevinde bulunan Esayan, gazetede geçici olarak genel yayın yönetmenliği de yaptı. Markar Eseyan son olarak Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Markar Esayan’ın ilk romanı, “Şimdinin Dar Odası” 2004 yılında İnkılâp Kitabevi Büyük Ödülü'nü aldı ve 2005 yılında okuyucuya ulaştı. İkinci romanı “Karşılaşma” ise Ekim 2007’de okuyucularla buluştu.

Markar Eseyan, TBMM üç dönem İstanbul AK Parti milletvekilliği yaptı.