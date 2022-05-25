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AKP'de Cahit Özkan'dan boşalan göreve Yılmaz Tunç getirildi
Cahit Özkan'ın görevden alınması sonrası boşalan AKP Grup Başkanvekilliği'ne Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç seçildi. Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik ifadeleri parti içinde tartışma yaratmıştı.
Güncel 25.05.2022, 13:31
Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik sözleri parti içinde tartışmalara neden olan olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’dan boşalan grup başkanvekilliğine AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç seçildi.