AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Akkuyu NGS İnşaatı Bölgesinde Balıkçılık Yarışması Düzenledi

Yarışma talimatları hakkında bilgilendirilen ve özel kıyafetler dağıtılan katılımcılar, üç balıkçıdan oluşan üçer kişilik ekiplerin yer aldığı 10 balıkçı teknesi ile denize açıldı.

Yarışma sonunda yakalanan balıkların tartılarak ölçülmesinin ardından ödül töreni düzenlendi. Yarışma, takımlar arasında en büyük balığı avlayan takım ile bireysel olarak en büyük balığı yakalayan katılımcıyı belirlemek üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Buna göre, takım sıralamasında birinciliği Hasan Artırık’ın takımı kazandı. Yarışmanın ikincisi Soner Küçük’ün takımı, üçüncüsü ise Veli Bıçak’ın takımı oldu. Bireysel sıralamada ise yakaladığı 10 kiloyu aşan Akya türü balık ile Lütfi Buldurluoğlu ilk sırada yer aldı. Yarışmada dereceye giren tüm katılımcılara AKKUYU NÜKLEER A.Ş. tarafından ödülleri verildi. Kazanan takımın üç üyesi ile bireyselde liderliği elde eden katılımcı da hatıra kupasının sahibi oldu.

Ödül töreninde konuşan AKKUYU NÜKLEER A.Ş Bölgesel İletişim Departmanı Eksperi Eyyüp Lütfi Sarıcı şunları söyledi: “Akdeniz, biyolojik çeşitliliği ile ünlüdür. Bu çeşitliliğin korunması, bölgedeki ekolojik duruma bağlıdır. AKKUYU NÜKLEER A.Ş. olarak, Gülnar İlçesi Büyükeceli Mahallesi’nde inşa ettiğimiz çevre dostu, geleceğin temiz yeşil enerji kaynağı olan yüksek güvenlikli nükleer güç santrali ile Mersinimizin doğası ve çevresinin korunmasına katkıda bulunacağız. Yerel halka, nükleer santralin işletilmesinin bölgenin ekosistemini etkilemeyeceğini gösterebilmek için benzer yarışmalar düzenlemeye devam edeceğiz ve bunları bir gelenek haline getirmeyi amaçlıyoruz.”

Törene Aydıncık Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan ile Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan da katıldı. Aydıncık Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan şunları kaydetti: “Türkiye, Rusya veya Ortadoğu devletlerinin aksine, önemli miktarda fosil enerji kaynağı rezervine sahip değil. Hem yenilenebilir kaynaklar hem de ülkemiz için yeni nesil bir enerji kaynağı olan nükleer enerji ile onların eksikliğini telafi etmeye çalışıyoruz. Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali işletmeye alındığında Türkiye Cumhuriyeti'nin toplam enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü sağlayacaktır. Santral, çevreye zarar vermeyen ileri modern teknolojiler kullanılarak inşa ediliyor. Yarışmaya katılan tüm katılımcılara ve konuklara teşekkür ediyor ve kazananları gönülden kutluyorum!"

Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan da, “Nükleer santral yapımı projesi, bölgemiz ve ülkemiz için büyük önem taşıyor. Türkiye, su, güneş ve rüzgar enerjisi de dahil elindeki tüm enerji kaynaklarını mümkün olan en iyi şekilde kullanıyor. Enerjide dışa bağımlılığımızı çözmek için nükleer enerjiye ihtiyacımız var. Ayrıca AKKUYU NÜKLEER A.Ş., halkı desteklemeye yönelik çok sayıda girişimi de hayata geçiriyor. Bugün yapılan yarışma, şirketin bölgenin geleneklerine değer verdiğinin ve bizim için geleneksel olan meslekleri desteklemekte olduğunun bir başka örneğidir. Nükleer santralin devreye alınmasıyla birlikte şimdiden görmekte olduğumuz olumlu etkinin daha da artacağına inancımız tamdır" dedi.

Bireysel klasmanda birincilik ödülünün sahibi olan Lütfi Buldurluoğlu da görüşlerini şöyle paylaştı: “8 yaşımdan beri balık tutuyorum. Bu tür yarışmalarda derecelerim var. Daha önce AKKUYU NÜKLEER tarafından düzenlenen balıkçılık turnuvasında da birinciydim. Çok heyecanlandım. Başarımın sırrının altında bugün de yakaladığım kalamarı yem olarak kullanmam yatıyor. AKKUYU NÜKLEER'e bu tür turnuvalar düzenleyerek yerli balıkçılara destek olduğu vesilesi ile teşekkür etmek istiyorum.”

Rusya'da geleneksel hale gelen nükleer santrallerin soğutma havuzlarında yapılan balıkçılık yarışmaları, hem yarışmaya katılanlar hem de bölge sakinleri tarafından büyük bir ilgi görüyor. Rosatom, 2019 yılında, Finlandiya Körfezi bölgesinde, işletmedeki nükleer santral kurulu güç açısından Rusya'nın en büyüğü olan Leningrad NGS'ye yakın bir yerde ilk uluslararası balıkçılık festivalini düzenledi. Festivale Rusya'dan amatör sporcular ve Rosatom'un nükleer santral inşaat projeleri uyguladığı, Macaristan, Mısır, Hindistan, Bangladeş ve Türkiye olmak üzere 5 ülkeden balıkçılar katıldı. Bu tür yarışmalarla halka nükleer enerjinin çevre dostu özelliğinin gösterilmesi hedefleniyor.

Bu gelenek, şimdi de Türkiye'de, Akdeniz'de, Akkuyu NGS şantiyesinin yakınında balıkçılar arasında yaşatılıyor. Benzer bir balıkçılık yarışması ilk olarak yine bu bölgede 2014 yılında yapıldı.