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Akit ailesinin acı günü: Ayşe Karahasanoğlu Hakk'a yürüdü
Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu'nun muhtereme refikası Ayşe Karahasanoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel 12.05.2021, 18:29
Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu'nun muhtereme refikası Ayşe Karahasanoğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde vefat etti.
51 yaşında, 5 çocuk annesi olan merhume Karahasanoğlu, öğle namazına müteakkip Başakşehir İmamı Azam Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Kayaşehir Mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına Nuri Karahasanoğlu, yakınları, sevenleri ve Akit çalışanları katıldı.