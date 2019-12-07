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AKINCI TİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk testini başarıyla gerçekleştirdi.

AKINCI TİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk testini başarıyla gerçekleştirdi.

07 Aralık 2019 Cumartesi 11:59
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AKINCI TİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk havacılık tarihi, önemli kilometre taşlarından birini daha geride bıraktı.

Yerli ve milli imkânlarla BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri’nde geliştirilen ve Türkiye’nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracı olan Bayraktar AKINCI TİHA, 1 Eylül 2019 tarihinde ilk motor testini gerçekleştirmişti.

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

TÜRKİYE 4 ÜLKEDEN BİRİ

Türkiye, Bayraktar AKINCI’nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.

Son Güncelleme: 07.12.2019 12:23
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