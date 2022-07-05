Akıllı KOBİ Dijital Zirvesi küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijitalleşmesine yön veriyor

TOBB ve Visa’nın, işini dijitalleştirmek isteyen KOBİ’leri, ihtiyaç duydukları teknolojik ürün ve hizmetleri sağlayan tedarikçilerle bir araya getirdiği Akıllı KOBİ platformunun ilk etkinliği Dijital Zirve canlı yayını 4 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşti.

Sektörün lider isimlerinin katıldığı etkinlikte KOBİ’lerin dijitalleşme serüvenleri için kendilerine yol gösterecek ve işlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini sağlayacak konular tüm boyutlarıyla ele alındı.

“Dijitalleşmek isteyen KOBİ’leri Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Platformu olan Akıllı KOBİ’ye bekliyoruz”

“Akıllı KOBİ ve KOBİ’lerin Geleceği” başlıklı oturumda yer alan TOBB Sanayi ve KOBİ Politikaları Müdürü Cahit Ceren “Akıllı KOBİ projesi dijitalleşme süreçlerini başlatmak üzere harekete geçmek isteyen KOBİ’lerin bu noktada teknoloji tedarikçisine ihtiyaç duymaları ve doğru teknoloji tedarikçisine hızlı bir şekilde ulaşmaları noktasındaki boşluğu gidermek amacıyla TOBB’un ev sahipliği ve Visa’nın destekleriyle hayata geçirilen bir çevrim içi platform. Biz bu platformda teknoloji tedarikçileri ve KOBİ’leri buluşturuyoruz. Akıllı KOBİ’yi KOBİ’lerin dijital dönüşümü kapsamında lokomotif projemiz olarak görüyor, dijitalleşmek isteyen tüm KOBİ’lerimizi Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Platformu olan Akıllı KOBİ’ye üye olmaya davet ediyoruz.” dedi.

“Online ödemeler gelişirken, güvenliğin önemi de artıyor”

Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi & Netizen Kurucusu Ümit Öncel ile PayTR CEO’su Tarık Tombul’un yer aldığı ve KOBİ’ler için Online Ödeme Çözümlerinin ele alındığı panelde değerlendirmelerde bulunan PayTR CEO’su Tarık Tombul “Pandemi döneminde fiziki mağazalar kapanınca işletmeler tüketicilere online mağazalardan ulaştı. Bunun sonucunda hem yeni e-ticaret sitesi sayısı hem de satış hacmi büyük oranda yükseldi. Bu değişimle Sanal POS kullanım oranı artarken, finansal teknolojiler de gelişti. Aynı zamanda alternatif ödeme kanalları da bu yönde çeşitlenerek birçok yeni ürün geliştirildi. Öte yandan dijitalleşme birtakım güvenlik problemlerini de beraberinde getirdi. Elektronik ortamda ödeme yapılırken sahtecilik önleme yazılımlarıyla sahtecilik işlemlerinin de engellenmesi gerekiyor. KOBİ’lerin, internet aracılığıyla bahsi geçen riskleri en aza indirmek ve özellikle de yetkisiz işlemlerin önüne geçmek amacıyla teknolojinin sağladığı bütün imkanlardan faydalanmaya çalışan ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri alarak periyodik olarak sistemlerinin güvenliğine ilişkin gerekli kontrolleri gerçekleştiren ödeme ve elektronik para kuruluşlarıyla çalışmaya özen göstermesi bu noktada stratejik bir önem taşıyor.” dedi.

“Dijital dönüşüm uygulamaları sonucu şirketler gelir ve kâr artışı elde edebiliyor”

Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi & Global Dönüşüm Kurucusu Başar Ceylan moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde açıklamalarda bulunan SAP Türkiye Servis Satışlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hande Özümit Curgul “Dijital dönüşüm özellikle pandeminin ardından şirketlerin en öncelikli gündem maddesi halini aldı. Ülkemizde ekonominin lokomotifi konumundaki KOBİ’lerimiz büyümek ve daha büyük şirketlerin gölgesinde kalmamak için dönüşümü bugünden başlatmalı. SAP olarak biz de altyapıdan uygulamaya, tek elden entegre çözümlerimizle uçtan uca dijital dönüşümü KOBİ’ler için erişilebilir kılıyoruz. Dünya üzerinde denenmiş, doğrulanmış akıllı iş süreçleri Model Company isimli yaklaşımımızla dünya çapında en iyi uygulamaları doğrudan KOBİ’lere uyarlayabiliyoruz. Dijital dönüşüm uygulamaları sonucu daha esnek, dayanıklı ve verimli hale gelen şirketler, gelir ve kâr artışı elde edebiliyor.” dedi.

“Metaverse pazar büyüklüğünün 2025 yılına kadar 476 milyar doları geçmesi bekleniyor”

Dijital Zirve’de ele alınan bir diğer konuysa “İş Dünyasının Metaverse Dönüşümü” oldu. HoloNext Kurucu & CEO’su Güven Çelikkaya ile Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Müdürü Sezen Yeşil’in katılımıyla gerçekleşen panelde Güven Çelikkaya, “Metaverse pazar büyüklüğünün 2025 yılına kadar 476 milyar doları geçmesi bekleniyor. Özellikle e-ticaret ve perakende şu anda dünyada Metaverse teknolojilerine en çok yatırım yapılan sektörlerin başında geliyor. HoloNext olarak geliştirdiğimiz Artırılmış Gerçeklik (AR) teknoloji çözümü ile müşteriler, çalıştığımız markaların ürünlerini bulundukları mekânda sanal olarak deneyimleyebiliyor. Biz de bu sayede hem ürün iade oranlarını düşürmelerini hem de satışlarını yüzde 200’den fazla artırmalarını sağladık. Artırılmış Gerçeklik (AR) çözümlerine ek olarak firmaların Metaverse’e yönelik 3 boyutlu sanal mağazalarını da tasarlıyoruz. Geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiğimiz Beko Online Deneyim mağazası örneğinde olduğu gibi kullanıcılar tamamen web sitesi üzerinde, 3 boyutlu bir mağaza içerisinde dolaşıp, sanki bir oyun içerisindeymiş gibi ürünleri 3 boyutlu olarak görüp, satın alma işlemi gerçekleştirebiliyor. 2 boyutlu ve sıradan online alışveriş deneyiminin çok ötesinde olan bu servisler ile markalar müşterilerini çok daha uzun süre site içerisinde tutup satın almaya yönlendirebiliyor.” dedi.

“Artık Ticaret Metaverse ile şekillenecek”

Meta’nın yeni vizyonu doğrultusunda, Türkiye’deki işletmeleri, çalışanları ve toplulukları metaverse dünyasına entegre ederek ülke ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Müdürü Sezen Yeşil ise sözlerine şu şekilde devam etti: “Dijitalleşmenin hayatımızın her alanına dahil olduğu bu dönemde, Metaverse’ün iş dünyası için sunduğu fırsatlardan yararlanabilmek için önce bu kavramın anlaşılması gerekiyor. Burası sadece arkadaşlarınızla sosyalleşerek vakit geçirebileceğiniz bir alan olmakla kalmayıp aynı zamanda birlikte çalışabileceğiniz, üretebileceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz ve daha fazlasını gerçekleştirebileceğiniz bir yer olacak. Bu sebeple ticaretin de artık buradan şekillenebileceğini söylemek mümkün. Ülkemizde de Metaverse alanında yapılacak yatırımların ve gelişmelerin önümüzdeki dönemde oldukça önemli olacağına inanıyorum.”

“Dijital dönüşümde mesele ‘dijital’ değil ‘dönüşüm’ kısmı”

Dijital Zirve etkinliğinin kapanışında söz alan Teknoloji Yazarı ve Trend Avcısı Serdar Kuzuloğlu ise yaptığı konuşmada “Herkes dijital dönüşümü kendi sektörü, bakış açısı, yetenekleri, olanakları ve heyecanları üzerinden tarif ediyor. Bu da kimi zaman kavram karmaşasına sebep olabiliyor. Nihayetinde teknoloji insanın ihtiyaçları için ürettiği en kudretli araç. Arkasında da bir kültür yatıyor. Teknolojiye ulaşmak kolaylaştıkça onu var eden ve anlamlı kılan kültürü göz ardı edip, sahip olma kısmına odaklanıyoruz. Oysa dijital dönüşümün vaatleri için ihtiyaç olan dönüşebilme cesareti ve kültürü. Böyle bir meydan okumaya heves ya da ihtiyaç duymadıkça hangi teknolojiyi kullanırsanız kullanın, hedeflediğiniz noktaya ulaşmanız da mümkün olmaz. Yani dijital dönüşümde mesele “dijital” değil “dönüşüm” kısmı. Dijital bunun kolaylaştırıcı, hızlandırıcı bir vesilesi.

Şu da bir gerçek ki küresel enflasyon baskısı altındaki yaşam KOBİ’lerin önceliklerini değiştiriyor. Böylesi dönemlerde KOBİ’lerden dijital yatırımlara öncelik vermesini beklemek iyimserlik olabilir. Öte yandan bu konudaki sorumluluk sadece KOBİ’lerde değil. Akıllı KOBİ gibi platformların, TOBB ve Visa gibi paydaşların bu sorumluluğa ortak olması, dijital dönüşümün öncü rehberleri olarak KOBİ’lerin yanında yer alması çok önemli.” dedi

Etkinlikte ayrıca TOBB Sanayi ve KOBİ Politikaları Müdürü Cahit Ceren’in sunumuyla Dijital Dönüşüm Destek ve Teşvikleri, Sovos Türkiye Kıdemli Satış Direktörü Ali Bulut’un sunumuyla da KOBİ’ler için Zorunlu e-Belge Geçişi ile ilgili bilgiler paylaşıldı.