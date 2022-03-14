banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları nereye gidiyor?
Altın fiyatları nereye gidiyor?
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Benzin ve motorine bu kez büyük indirim geliyor!
Benzin ve motorine bu kez büyük indirim geliyor!

Akenerji, cinsiyet eşitliğinde daha fazla farkındalık hedefliyor

Akkök Holding enerji grup şirketlerinin ortaklaşa yürüttükleri Kadın Enerjisi projesinin Kampüste ayağı kapsamındaki ikinci programın lansmanı gerçekleştirildi. Akenerji, Bahçeşehir Üniversitesi ve UNITAR’a bağlı CIFAL İstanbul ortaklığındaki program, kadın öğrencilerin enerji sektöründeki ağırlığını artırmayı ve cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Güncel 14.03.2022, 11:06
Akenerji, cinsiyet eşitliğinde daha fazla farkındalık hedefliyor

Akenerji tarafından hayata geçirilen Kadın Enerjisi - Kampüste projesinde yeni iş birliği süreci başladı. Bahçeşehir Üniversitesi ile Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nün (UNITAR) Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi (CIFAL İstanbul) ortaklığındaki eğitim programının lansmanı online olarak düzenlendi. Buluşma kapsamında Akkök Holding enerji grup şirketleri yöneticileri ile üniversiteli gençler bir araya geldi.

“Enerji sektöründe yeni bir gelecek için Kadın Enerjisi”

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve CFO’su Özlem Ataünal konuşmasında enerji sektöründeki kadın temsilinden söz etti. Ataünal, şunları kaydetti; “Türkiye’de enerji sektöründeki kadın temsili, hakikaten çok düşük. Yüzde 20’lerin bile altında. Bu oran mavi yakada ise sadece yüzde 10. Çarpıcı bir başka örnek de Elektrik ve Elektrik - Elektronik Mühendisliklerinden mezun olan kız öğrenci oranı. Bu oran, 2020 yılında yüzde 18 olarak gerçekleşti. Akkök Holding’in enerji grup şirketleri Akenerji, SEDAŞ ve Sepaş Enerji olarak bizler de enerji sektöründe ezberlerin dışında yeni bir gelecek için yola çıktık. Kariyerim boyunca en çok heyecanlandığım proje. Herkeste aynı heyecanı görüyorum”.

Akkök Holding ve Akenerji İnsan Kaynakları Direktörü Duygu Erzurumlu Cengiz ise Kadın Enerjisi – Kampüste projesinin enerji sektörünün geleceği için önemine değinerek “Akkök Holding’in enerji grup şirketleri olarak Kadın Enerjisi Projesini toplumsal cinsiyet eşitliği hedefiyle ortaklaşa ve eş zamanlı yürütüyoruz. Enerji sektöründe kadın enerjisini yaygınlaştırmak için gençlerimizden yola çıktık. Geleceğin lider adaylarına sektörümüzü yakından tanıtacağız Geleceğin kadın liderlerini enerji sektörüne kazandırmak ve bunu yaparken de cinsiyet eşitliği hakkında farkındalık yaratmak bizim için çok değerli” dedi.

“Kampüste, üniversite ve özel sektörü bir araya getiriyor”

Programın açılışında konuşan CIFAL İstanbul-UNITAR Direktörü Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu, kadın öğrencilerin enerji sektörüne yöneltmek amacıyla iş birliğine başladıklarını söyledi. Kadın Enerjisi – Kampüste’nin akademi ve özel sektörü bir araya getirdiğini belirten Sokullu, “Pozitif sonuçlar yaratacak, umut dolu başladığımız bir proje. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ettiği için heyecan duyuyoruz” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise Kadın Enerjisi – Kampüste’nin kadın eğitimi ve enerji sektörünü buluşturmasıyla önem taşıdığını dile getirdi. Bahçeşehir Üniversitesi olarak projeye destek vermekten mutlu olduklarını kaydeden Karadeniz, şu sözlerle devam etti; “Araştırmalara göre enerji sektöründe çalışan kadınların yüzde 67’si üst düzey yöneticiliği hedeflerken son 5 yılda terfi alamayanların oranı yüzde 61. Bu durum, potansiyel olsa da cam tavanların da bulunduğunu gösteriyor. Dolayısıyla önceliğimiz engelleri kaldırmak olmalı. Öğrencilerden de en büyük isteğimiz bu amaçla çalışmaları. Bu doğrultuda, herkeste iz bırakacağına inandığım bir projeye başlıyoruz”.

Proje lansmanı online düzenlendi

Program kapsamında ilk olarak “Kampüste ve Enerji Sektöründe Kadın” başlığıyla proje lansmanı gerçekleşti. Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu’nun moderatörlüğündeki lansmana Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca, Akkök Holding ve Akenerji İnsan Kaynakları Direktörü Duygu Erzurumlu Cengiz, Bahçeşehir Üniversitesi CO-OP Direktörü Bahri Toper ve RVM Systems İş Geliştirme Müdürü Kardelen Afrodit Adsal katıldı. Seçilen öğrencilere verilecek eğitimlerin sonunda başarılı olanlara mentorluk ve staj gibi imkanlar sağlanacak.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 28 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Sivasspor 29 37
13. Kasımpaşa 29 35
14. Galatasaray 28 35
15. Antalyaspor 28 35
16. Giresunspor 28 32
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 27 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19