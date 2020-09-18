Akdeniz’de 5.7 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz’de Girit Adası'nın Kandiye kenti Arvi sahil köyünün 19 kilometre güneyinde meydana gelen ve Atina Jeodinamik Enstitüsü'ne göre 5.7 büyüklüğünde olduğu belirtilen deprem adanın tamamında hissedildi.

AFAD’a göre yerin 7.09 kilometre derinliğinde ve 5.7 büyüklüğünde olan deprem nedeniyle özellikle Kandiye kentinin Arvi ve Phaistos sahil kasabalarında birçok kişinin ev ve iş yerlerinden çıktığı, uzun süre sokaklarda beklediği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.6 büyüklüğünde ve yerin 10.7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini paylaştı.