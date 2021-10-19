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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabbim ülkemizi her türlü af
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Akdeniz'de korkutan deprem! Etkisi Aydın'da hissedildi...
AFAD verilerine göre Akdeniz'de Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güncel 19.10.2021, 08:58 19.10.2021, 08:59