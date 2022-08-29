Akaryakıtta sahte fatura oyunu!

Akaryakıtta sahte fatura oyununa karşı bakanlık harekete geçti. Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, bayi-dağıtıcı ve maden-taş ocakları üçgeninde dönen sahte fatura vurgununu tespit etti. İncelemeye alınan 1.100 bayinin 300'ü mühürlendi. 900'e yakın bayinin sahte fatura kullanıp kullanmadığına yönelik inceleme ekimde tamamlanacak. Sahte fatura kesip devleti milyarlarca lira zarara uğratan bayi-dağıtıcı ağından sonra sıra komisyon karşılığı bu bayilerden fatura alan inşaat ve hafriyat firmalarına gelecek. Bunlarla ilgili incelemenin de başlatıldığı öğrenildi.

Sabah yazarı Dilek Güngör, akaryakıtta sahte fatura vurgununun deşifre edildiğini, 300 kadar bayinin mühürlendiğini yazdı.

Güngör, bugünkü köşe yazısında Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi’nin bin 100 bayiyi incelemeye aldığını yazdı ve şunları yazdı:

"Sahte fatura kesip devleti milyarlarca lira zarara uğratan bayi-dağıtıcı ağından sonra sıra komisyon karşılığı bu bayilerden fatura alan inşaat ve hafriyat firmalarına gelecek. Bunlarla ilgili incelemenin de başlatıldığı öğrenildi. Akaryakıtta sahte fatura oyununda bayi ve dağıtıcılar birçok yöntem kullanıyor. Dağıtıcı firmalar aracılığıyla üretilen sahte faturalar bayiler üzerinden piyasaya sürülüyor. Dağıtıcılardan yasal olarak temin edilen akaryakıtın faturası giderlerini yüksek göstermek isteyen son kullanıcılara komisyon karşılığı satılıyor. Akaryakıt da faturasız şekilde kayıt dışı piyasaya sürülüyor. Kayıt dışı temin edilen akaryakıta sahte faturayla yasal görünüm kazandırılıyor. Yazarkasalara müdahale edilerek kayıt dışı akaryakıt satışları siliniyor."