AK Parti’nin sosyal medya hesaplarında 23 Nisan logosu değişimi

AK Parti'nin Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bugün logomuzu Simay'ın emeğiyle işlediği hayal gücüne bırakıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" denildi.

Bugün logomuzu Simay’ın emeğiyle işlediği hayal gücüne bırakıyoruz. #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. ???????? pic.twitter.com/wnyQ7vBaMR — AK Parti (@Akparti) April 22, 2021