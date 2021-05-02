AK Partili ismin ''intihar'' paylaşımı olay oldu

İntihar haberleri üzerinden iktidarı eleştirenlere cevaben bir sosyal medya paylaşımında bulunan AK Parti Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Leyla Keleş, “Komşusu intihar edene kadar haberi olmayan Müslüman, intihar ederken videosunun çekip paylaşıyor. Bunun üzerinden de hükümete havlıyor! Peki sen durumu yetkililere bildirdin mi önceden? Ya da bir gün 100 TL borç verdin mi? Video paylaşıp vicdanını rahatlamak ne kolay değil mi?” ifadelerini kullandı.

Keleş, gelen tepkilerin ardından hesabını koruma altına alarak tweetlerin görülmesini engelledi.

AK Partili Leyla Keleş'in büyük tepki çeken tweeti şöyle: