banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Boris Johnson’ın harcamaları ülkeyi karıştırdı
Boris Johnson’ın harcamaları ülkeyi karıştırdı
AK Partili ismin ''intihar'' paylaşımı olay oldu
AK Partili ismin ''intihar'' paylaşımı olay oldu
Bahar Candan parayla arkadaş arıyor!
Bahar Candan parayla arkadaş arıyor!
Ünlü şarkıcıya tecavüz davası!
Ünlü şarkıcıya tecavüz davası!

AK Partili ismin ''intihar'' paylaşımı olay oldu

Malatya Battalgazi Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Leyla Keleş, “intiharların sorumlusu yöneticilerdir” diyenlere “havlıyorlar” dedi.

Güncel 02.05.2021, 23:14
35
AK Partili ismin ''intihar'' paylaşımı olay oldu

İntihar haberleri üzerinden iktidarı eleştirenlere cevaben bir sosyal medya paylaşımında bulunan AK Parti Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Leyla Keleş, “Komşusu intihar edene kadar haberi olmayan Müslüman, intihar ederken videosunun çekip paylaşıyor. Bunun üzerinden de hükümete havlıyor! Peki sen durumu yetkililere bildirdin mi önceden? Ya da bir gün 100 TL borç verdin mi? Video paylaşıp vicdanını rahatlamak ne kolay değil mi?” ifadelerini kullandı.

Keleş, gelen tepkilerin ardından hesabını koruma altına alarak tweetlerin görülmesini engelledi.

AK Partili Leyla Keleş'in büyük tepki çeken tweeti şöyle:

Yorumlar (0)
20°
açık