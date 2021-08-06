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Ak Partili ilçe yöneticisinden tepki çeken tatil paylaşımı
AK Parti Büyükçekmece İlçe yöneticisi Bahadır Eser'in, orman yangınları devam ederken tatil fotoğrafını "Fethiye yangın yeri" diyerek paylaşması tepki çekti. Eser paylaşımı silip hesabını kapattı.
Güncel 06.08.2021, 22:48
AKP Büyükçekmece İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Eser'in sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu.
Eser, orman yangınları devam ederken Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tatilinden bir fotoğrafını, Twitter hesabından "Fethiye yangın yeri" ifadesiyle paylaştı.
"Bu paylaşımım partimin düşünce ve tavrını yansıtmamaktadır"
Paylaşımı tepki çeken Eser, paylaşımını sildi ve hesabını kapattı. Sonrasında özür açıklaması yayınlayan Eser, şu ifadeleri kullandı: