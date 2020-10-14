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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklama!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye’ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir" dedi.
Güncel 14.10.2020, 09:25
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Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımına sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik şunları dedi:
"Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir. Türkiye'nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler. Gerçek hukukçular demokrasiyi koruma mücadelesi verdiler. AYM Üyesi'nin kullandığı dil ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dilidir."
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