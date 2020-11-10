banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Bakan Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
Bakan Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
İndirim Dolandırıcılarına Dikkat!
İndirim Dolandırıcılarına Dikkat!
Türkiye, 90 ülkeye kuru kayısı ihraç etti
Türkiye, 90 ülkeye kuru kayısı ihraç etti
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Azerbaycan öz topraklarına kavuştu. İşgalci ve saldırgan Ermenistan yenildi. Harekat başladığından beri Türkiye, Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu ile kardeş Azerbaycan’ın yanında yer aldı. Ateşkes anlaşmasına bakıldığında Türkiye’nin sahada olduğu gibi masada da Azerbaycan’ın yanında durduğu görülmektedir. Bu kardeşlik ve dayanışma ebediyen sürecek” dedi.

Güncel 10.11.2020, 12:41 10.11.2020, 12:52
7
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik, Azerbaycan'ın zaferine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan halkı, Sayın İlham Aliyev liderliğinde büyük ve özverili bir mücadele verdiler ve Karabağ'da zafer kazandılar. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan teslim olduklarını açıkladı. Kardeş Azerbaycan'ın zaferi kutlu olsun. Yıllardır süren büyük mücadele zaferle taçlanmış, Azerbaycan sahada açık bir zafer kazanmıştır. Teslim olan Ermenistan, Karabağ'dan çekilecektir. Azerbaycan öz topraklarına kavuştu. İşgalci ve saldırgan Ermenistan yenildi. Harekat başladığından beri Türkiye, Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu ile kardeş Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Ateşkes anlaşmasına bakıldığında Türkiye'nin sahada olduğu gibi masada da Azerbaycan'ın yanında durduğu görülmektedir. Bu kardeşlik ve dayanışma ebediyen sürecek.”

Yorumlar (0)
banner417
16°
parçalı bulutlu
banner378