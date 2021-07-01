banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Elmalı davasını yakından takip ediyoruz'

AK Parti Sözcüsü Çelik, Elmalı davası sürecini yakından takip ettiklerini söyledi.

Güncel 01.07.2021, 14:05
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Elmalı davasını yakından takip ediyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti olarak Elmalı davasını yakından takip ediyoruz" dedi. Çelik, "Dosyada ne olduğunu bilemeyiz. Sürecin yürütülmesi yargının konusudur. Vatandaşımızın hassasiyetinin değerlendirmesi için HSK soruşturma açmıştır" dedi. Parti olarak adaletin tecelli edeceğine inandıklarını söyleyen Çelik, süreci yakından takip edeceklerini söyledi.  

banner486
Yorumlar (0)
32°
açık
banner493