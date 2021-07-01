AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Elmalı davasını yakından takip ediyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti olarak Elmalı davasını yakından takip ediyoruz" dedi. Çelik, "Dosyada ne olduğunu bilemeyiz. Sürecin yürütülmesi yargının konusudur. Vatandaşımızın hassasiyetinin değerlendirmesi için HSK soruşturma açmıştır" dedi. Parti olarak adaletin tecelli edeceğine inandıklarını söyleyen Çelik, süreci yakından takip edeceklerini söyledi.