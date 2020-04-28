AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ankara Barosu'na sert tepki: İslam düşmanı ve faşist!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Virüsle ilgili son veriler, normalleşme çalışmaları, iç ve dış siyasetteki tartışmaları takip ediyoruz.

1 Mayıs bayramı kutlanacak. Tüm emekçilerin bayramını kutluyoruz.

(27 Nisan e-muhtırası) Dün AK Parti ve Türk siyaseti açısından önemli bir gündü. 27 Nisan'ın yıl dönümüydü. Türk siyasi tarihinde dönüm noktasıdır. Türkiye'yi geriye götürmek isteyen bir girişimdi. O gün siyasi tarihin dönüm noktalarındandı.

Koronavirüsle ilgili tartışmalar yoğun şekilde tüm dünyada sürüyor. 100 yılın meydan okuması denen tutumla karşı karşıyayız.

Ölümler oluyor ama aynı zamanda doğanın kendini toparlaması iklimin dengeye gelmesi, coğrafi görünümlerin belirginleşmesi bakımından da üzerinde çokça düşünülmesi gereken bir süreç bu. Bir yandan krizler var bir yandan da insanlık üzerine tefekkürün dönüm noktası olarak düşünülebilir.

Dünyada 'yeni vatanseverlik' diye bir kavramdan bahsediliyor. Dünyanın yeni keşfettiği şeyler bizde aslında olan şeyler. Hepimizin gururla andığı sağlıkçılarımızın yaptıkları, tedarik zincirinin aksamaması için çalışanlar, kuryelerin, işçilerimizin, apartman yöneticilerimizin ortaya koyduğu bu çaba, güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu çaba son derece önemli anekdotlardır.

İnsanınızı koruyamıyorsanız gerisi önemsizdir.

Artık büyük ve akil devlet kavramı önem kazandı.

Geçenlerde NATO dayanışmasından bahsedilen bir konuda NATO Genel Sekreterinin konuştuğu şey Türkiye'nin yardımlarıdır.

Yunanistan'daki bu hastalıklar bir türlü tedavi olmuyor. 3 Yunanlı Türkiye'ye getirildi. Yunan Dışişleri Bakanı bundan bahsederken Cibuti Dışişleri Bakanlığı ve AB'nin destekleri ile bunun gerçekleştiğini söylüyor. Halbuki tüm yardımı yapan Türkiye'dir.

ANKARA BAROSU'NUN AÇIKLAMALARI

Bu metni yazanlar nasıl hastalıklı zihin yapısı içindeyse Diyanet İşleri Başkanımızın bir müddet sonra meşalelerle cadı diye kadın yakmaya davet edeceğinden bahsediyor. İnsanlık dışı çok metin gördüm, hukuk düşmanı çok metin gördüm ama Ankara Barosu'nun yayınladığı islamofobik, hukuk düşmanı, nefret düşmanı bir metin görmedim. Tüm bu çirkinliklerin ötesine geçen bir metin olmuştur.

'Kan kokan zihniyet' demek laiklik midir?

Dİyanet İşleri Başkanı yasal görevini yaptı.

Bir hukuk kurumunun böyle bir şekilde anılması, bunun sorumluları kimse onlar için utanç vesilesidir.

İkinci bildiride de aynı faşist zihniyeti devam ettirmişler.

Bazı CHP'li vekillerin Ankara Barosu'na destek verdiğini gördüm. Demokratik siyasette, siyasi meşruiyete böyle bir şeye destek vermesi mümkün değil.