AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Canan Kaftancıoğlu'na cevap
Geçtiğimiz Mayıs ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir' açıklamasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından; 'Yaz bitiminde bu sözü hatırlatınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağırıma gidiyor, değer mi? mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan' şeklinde bir açıklama yapmış ve çok tepki çekmişti.
25 Haziran itibariyle 18 yaş üstü vatandaşların aşınması için Sağlık Bakanı Fanhrettin Koca duyuru yapmış ve aşılama tüm yurt genelinde hız kazanmişti.
Canan Kaftancıoğlu Sağlık Bakanı Kocanın açıklamasına böyle cevap vermişti.
Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Canan Kaftancıoğlu'nun Mayıs ayındaki paylaşımına cevaben: "İnanamamanız çok doğal, bizim hizmet hızımız sizin hayal dünyanızın çok ötesinde Canan Hanım. Ancak bu kaba ifadeye en azından bir “yanılmışım” deme nezaketeni göstermenizi bekleriz. Aşılama başarıyla biter ama bizde millete hizmet şarkısı bitmez. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.
İnanamamanız çok doğal, bizim hizmet hızımız sizin hayal dünyanızın çok ötesinde Canan Hanım. Ancak bu kaba ifadeye en azından bir “yanılmışım” deme nezaketeni göstermenizi bekleriz.— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) June 25, 2021
Aşılama başarıyla biter ama bizde millete hizmet şarkısı bitmez. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/o9GW6DcIHy