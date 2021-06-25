AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Canan Kaftancıoğlu'na cevap

25 Haziran itibariyle 18 yaş üstü vatandaşların aşınması için Sağlık Bakanı Fanhrettin Koca duyuru yapmış ve aşılama tüm yurt genelinde hız kazanmişti.

Canan Kaftancıoğlu Sağlık Bakanı Kocanın açıklamasına böyle cevap vermişti.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Canan Kaftancıoğlu'nun Mayıs ayındaki paylaşımına cevaben: "İnanamamanız çok doğal, bizim hizmet hızımız sizin hayal dünyanızın çok ötesinde Canan Hanım. Ancak bu kaba ifadeye en azından bir “yanılmışım” deme nezaketeni göstermenizi bekleriz. Aşılama başarıyla biter ama bizde millete hizmet şarkısı bitmez. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.