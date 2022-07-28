AK Parti il başkanını törenle karşılayan komutan görevden alındı

CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik ise olayla ilgili, "Bir siyasi parti il başkanı karakolu ya da bir kurumu ziyaret edebilir bunlar normal şeyler. Ama bir il başkanının karakola giderken tören kıtası tarafından karşılanıp il başkanını selamlanması skandal bir olaydır. İl başkanını tören kıtasıyla karşılamak askerleri sıraya dizmek doğru bir şey değildir. Bu da ordumuzda görülmemiş bir durumdur." ifadelerini kullandı.

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Tunceli Valiliği, sosyal medyaya da yansıyan görüntülere ilişkin "27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek ilçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

KOMUTAN GÖREVDEN ALINDI

Halk TV'de yer alan habere göre, valiliğin inceleme başlattığını açıklaması sonrası komutan görevden alındı.