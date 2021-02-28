AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: '28 Şubat süreci zorbalıklarla dolu bir utanç tarihidir'

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Cahit Özkan “Post Modern Darbe” olarak adlandırılan 28 Şubat süreci üzerine açıklamalarda bulundu. AK Parti'li Özkan 28 Şubat sürecini dönemin haçlı saldırısı olduğunu anımsattı. Özkan 28 Şubat sürecinin, demokrasiye, özgürlüğe, temel haklara ve toplumun öz değerlerine karşı girişilen zorbalıklarla dolu bir utanç tarihi olduğunu aktardı. Özkan, 28 Şubat sürecinde dönemin darbeci zihniyetinin dilini kuşanan medyasının topyekun savaş manşetleri attığını anımsattı. Özkan ayrıca Ankara'da tankların sokağa çıkarıldığını, demokrasiye balans ayarı adı altında milletin vicdanından kopmuş bir şekilde yüzde 22 oy almış Refah Partisinin kapatıldığını ifade etti.

“Ülkemizi de 387 milyar dolar zarara uğratmıştır”

28 Şubat faallerinin yargı önünde hesabının sorulduğunu ve açılan yaraların tek tek sarıldığının altını çizen AK Partili Özkan, şunları kaydetti:

“Pervasızca ‘28 Şubat 1000 yıl sürecek' diyenler toplumda psikolojik bir harekât uygulamıştır. Belirli siyasî ve dinî görüşe sahip kesimlere karşı ayrımcı, dışlayıcı ve insan haklarına aykırı uygulamalarla milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. İkna odalarında nice kadınlarımız, köhne zihinlerce başörtülerini çıkarmaya zorlanmıştır. Bu nedenle 11 bin öğretmenimiz istifa etmek zorunda bırakılmıştır. Sadece başörtülü olduğu için eğitim hakları gasp edilen yaklaşık 600 bin kız öğrencimiz, başarıyla kazandıkları üniversitelerdeki eğitimlerini tamamlayamamışlardır. Sözde gericilik safsatasıyla, başta meslek liseleri olmak üzere, İmam- Hatip liselerinin ortaokul kısımları kapatılmış, kat sayı sorunu oluşturulmuştur. Tüm bu yaşananlar milletimizin hayatında kapanması zor yaralar açmış, tarihte karanlık ve acı dolu izler bırakmıştır. Ülkemizi de 387 milyar dolar zarara uğratmıştır. Çok şükür hükümetimizin kararlı duruşu, milletimizin iradesi ile 28 Şubat'ın faallerinden yargı önünde hesabı sorulmuş, açılan yaralar tek tek sarılmıştır.”

“Uluslararası destekli terör dalgası ve benzeri girişimler milli irade üzerine hegemonya kurmak isteyen iç ve dış güçlerin hala var olduğunu göstermektedir”

AK Parti olarak 19 yılda hayata geçirdikleri reformları, yatırımları ile kazanımlar sayesinde darbe ve darbeci zihniyetle mücadele ettiklerini hatırlatan Özkan, “Ancak 28 Şubat postmodern darbesinin uzantısı olan Gezi Olayları, 17-25 Aralık darbe girişimleri, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi, uluslararası destekli terör dalgası ve benzeri girişimler, milli irade üzerine hegemonya kurmak isteyen iç ve dış güçlerin hala var olduğunu göstermektedir. Bu sebeple, darbecileri ve zihniyetini bu topraklardan ilelebet söküp atmak için; darbeci ruhtan arındırılmış, kadim geçmişimizden ilham alan, demokratik, özgürlükçü, sivil yeni anayasayı 82 milyon hep birlikte hayata geçirmemiz gereklidir” ifadelerini aktardı.

AK Partili Özkan, darbecilere karşı olan herkesin bu yeni anayasa çağrısına “amasız” şekilde destek verilmesinin Türk milletinin beklentisi olduğunu vurguladı. Özkan, “28 Şubat Post Modern Darbesi'nin yıldönümünde bir kez daha darbeyi, darbecileri ve zihniyetlerini lanetliyor, Yüce Allah'tan ülkemize böylesi karanlık günleri bir daha yaşatmaması için niyaz ediyorum” açıklamasında bulundu.