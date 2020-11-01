AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti

Prof. Dr. Burhan Kuzu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Oğlu Süleyman Kuzu, "Babam yaklaşık iki haftadır İstanbul'da özel bir hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. Bu sabah kaybettik. Son dönemde sürekli toplantılar yapıyordu. Ne zaman nasıl bulaştığını bilmiyoruz. Bugün Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedeceğiz" dedi.

SAĞLIK BAKANI: 17 EKİM'DEN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU

Kuzu'nun vefatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Koca, "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu'yu, 17 Ekimden beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Burhan Kuzu için taziye mesajı yayınladı. "AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu'ya Allah'tan rahmet; yakınları ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullanan İmamoğlu da bir süredir koronavirüs tedavisi görüyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Bir süredir Covid tedavisi gören Burhan Kuzu hocayı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise mesajında, "Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı. Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı, kıymetli hocamız Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli büyüğümüze Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Çok değerli Burhan Kuzu hocamızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yaptığı paylaşımda, "Değerli yol ve dava arkadaşımız, akademik ve siyasi şahsiyeti ile seçkin bir yeri olan Burhan Kuzu hocamızı kaybetmenin derin hüznü içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir milletvekili ve eski başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti'mizin kurucularından, Burhan Kuzu Hocamız COVID-19 sebebiyle vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" açıklamasını paylaştı.

BURHAN KUZU KİMDİR?

1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğan Burhan Kuzu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı. Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu. Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Burhan Kuzu, çeşitli STK'larda üyelik ve yöneticilik yaptı.

2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başlayan Burhan Kuzu partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüttü. 22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu. AK Parti MKYK Üyesi olan Burhan Kuzu, iki çocuk babasıydı.