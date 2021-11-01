AK Parti'den ''helal turizm'' ve ''helal muayene'' atağı

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye’nin helal ürün pazarından daha fazla pay alması için çabaların artırılmasını hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı‘nda duyurulan kalkınma planına göre, ödemeler dengesinde kademeli ve kalıcı iyileşmenin sağlanması için yeni stratejiler belirlendi. Bu doğrultuda, helal muayene ve helal turizm gibi yeni helal akreditasyon programları oluşturulacak. Cumhurbaşkanlığı programının ‘Politika ve Tedbirler’ bölümünde “Helal Akreditasyon Kurumu’nun kurumsal kapasitesi güçlendirilecek ve faaliyet hacmi ve çeşidi artırılacaktır” dendi.

Bu konuda sorumlu birimler şöyle sıralandı: Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu ve TSE.

Yürütülecek faaliyetler ve projelerse dört maddede şöyle aktarıldı:

Helal akreditasyon usul ve esaslarını düzenleyen uygulama dokümanları hazırlanacaktır. Bahse konu dokümanlar, Helal Akreditasyon Kurumu’nca yapılmış ve yapılacak olan tüm denetimlerden elde edilecek tecrübelerden de istifade edilerek güncellenecektir.

SMIIC bünyesinde teşkil edilmiş olup gıda ve hizmet sektörleri gibi kritik uygulama alanlarında helal standardı oluşturmakla iştigal eden teknik komitelere iştirak edilecek, ülke menfaatlerimiz doğrultusunda uluslararası standartların hazırlanması sağlanacaktır.

Helal akreditasyon uygulama alanlarının (helal muayene, helal turizm vb.) genişlemesiyle birlikte yeni helal akreditasyon programları oluşturulacaktır.

Helal kalite altyapısında çalışacak beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin artırılmasını teminen eğitimler düzenlenecektir.