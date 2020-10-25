Ajda Pekkan’dan Azerbaycan’a destek
Ünlü şarkıcı pop star Ajda Pekkan, Azerbaycan’da yaşanan olayları kınayarak Azerbaycan Türklerine destek verdi.
Ermeniler tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıya bir kınama da Ajda Pekkan’dan geldi. Resmî instagram sayfasından yapmış olduğu paylaşımda düşüncelerini ve duygularını dile getiren sanatçı şu ifadeleri kullandı:
“Azerbaycanlı kardeşlerime gece yarısı yatakta üzerlerine bomba atılmasını şiddetle kınıyorum. Topraklarını geri almak için canını feda etmeye hazır olan askerlerimize ve en başta Sayın İlham Aliyev’e başarılar diliyorum.”
Sağduyulu ve sanatçı duyarlılığı ile düşüncelerini ve duygularını ifade eden Pekkan, “Dünyamıza Sulh ve Barış” dileyerek Türkiye olarak her daim Azerbaycan Türklerinin yanlarında olduğunu da ifade etti.
Bazı kaynaklara göre kardeş ülkeye sözlü olarak destek vermekle kalmayan Pekkan, ayrıca Azerbaycan asker fonuna 400 bin dolarlık yardımda bulundu.
Azerbeycanlı kardeşlerime Gece yarısı yatakta üzerlerine Bomba atılmasını şiddetle kınıyorum. Topraklarını geri almak için Canını Feda etmeye hazır olan Askerlerimize ve En başta Sayın İlham Aliyeve başarılar diliyorum. TÜRKİYE olarak her daim yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyor ve buradan Azerbeycanlı Kardeşlerimize Sevgi ve Saygılarımı gönderiyor; Tanrıdan Dünyamıza Sulh ve Barış diliyorum. ???????????????? AJDA PEKKAN
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