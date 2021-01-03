banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Okullar 15 Şubat itibariyle açılıyor mu?
Okullar 15 Şubat itibariyle açılıyor mu?
2020 Yılı deprem istatistikleri
2020 Yılı deprem istatistikleri
Bahar döneminde ev değişimi artacak
Bahar döneminde ev değişimi artacak
Bakan Soylu'dan, 'Çatır çutur devam' paylaşımı
Bakan Soylu'dan, 'Çatır çutur devam' paylaşımı

Aile içi ve kadına yönelik şiddet formu güncellendi

Aile içi ve kadına yönelik şiddet formu güncellendi; pilot uygulama Ankara’da başlıyor

Güncel 03.01.2021, 16:37
10
Aile içi ve kadına yönelik şiddet formu güncellendi

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu doğrultuda “Aile içi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu” güncellendi. Güncellenen yeni formlarda yer alan 22 soru ile  6284 sayılı kanun kapsamındaki işlenen suçlar detaylı şekilde ele alınacak. Böylelikle ortaya çıkan sonuçlarla risk analizleri daha etkin şekilde yapılabilecek. Pilot uygulamaya 4 Ocak’ta Ankara’da başlanacak ve bu  ay sonunda ülke geneline yaygınlaştırılacak. 

Yeni form nasıl hazırlandı?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın uzmanlarından tarafından hazırlanan yeni form öncesinde Dünya örnekleri titizlikle incelendi. Paydaş tüm kurum ve kuruluşlar ile kadınlara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri alındı. Mağdurların değerlendirmelerine göre forma son şeklini vermek üzere halen kadın sığınma evlerinde kalan kadınların formu cevaplandırmaları sağlandı. Hazırlanan yeni form; risk değerlendirme ve analiz çalışmalarının yapılabilmesi için işin asıl uygulayıcılarına anket şeklinde puanlama, memnuniyet ve hassasiyet durumunu ölçmek için gönderildi.

Yeni Formda Neler Var?
Şu an uygulanan formda bir madde de ve evet/hayır şeklinde geçen fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet yeni formda  4 ayrı soru haline getirildi. 

Yeni formlarda; 
Şiddet tanımları ayrı ayrı vurgulanarak detaylandırıldı. 
Şiddetten etkilenen diğer aile bireyleri soruldu ve  şiddetin sıklığı detaylandırıldı.
Israrlı takip ve musallat olma durumu yer ve zaman vererek ele alındı.
İlk defa ve önemli yeniliklerden birisi olarak; şiddetin uygulandığı mekanın durumu ve mağdurun o andaki  hali  tespitine çalışıldı.

Risk arttırıcı durumlar mağdur ve fail açısından detaylı ele alındı.
Boşanma aşaması, töre ve namus cinayet geçmişi incelendi.
Silah durumu ve silaha kolay erişim durumu ele alındı.
Çocukların şiddetten ne kadar etkilendiği analiz edildi.
Koruyucu ve önleyici tedbir kararları ve etkinliği vurgulandı.

Yeni Kayıt Formu Ne Gibi Faydalar Sağlayacak? 
Kolluk, Mülki Amir ve Hakimin mağduru koruyucu tedbir kararları vermesindeki etkinliğini arttıracak, barınma yeri sağlama ve koruma altına almadaki tereddütleri giderecek. 
Kolluk ve Hakimin faile yönelik önleyici kararlar almasındaki karar alma etkinliği arttıracak.
ŞÖNİM’lerin (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) mağdura yönelik vaka bazlı çalışmalarına kolaylık sağlayacak. Faille ilgili risk durumlarına eğilimine yönelik çalışmalara sevk edilecek.
Formdaki detaylar devletin diğer kurumlarının da kadına yönelik şiddet konusunda çözüme yönelik yardımlarını arttıracak.

Cinsel suç mağdurlarına destek sağlanmasına yönelik adımlar daha da güçlü atılacak
Formlar doldurulurken cinsel suç mağduru 18 yaş altı çocukların ifadelerinin, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)/Adli Görüşme Odası (AGO) görevlileri ile irtibat kurularak alınması sağlanacak.

Cinsel suç mağduru 18 yaş üstünde ise ifadesi, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Adli Görüşme Odasında (AGO) alınacak, mümkün olmaması halinde kolluktaki işlemleri sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (AÇSHİM) / Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)/ Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) görevlileri ile irtibat kurularak, kadın meslek elemanının refakat etmesi sağlanacak. 
Adalet, İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2020-2021 Koordinasyon Planı”nda kolluk birimleri tarafından kullanılan, “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu”nun risk değerlendirme ölçeği güncellenmesi de planda yer almıştı.  Bu plan doğrulturumda formlar güncellendi.

Yorumlar (0)
banner429
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 16 30
2. Galatasaray 15 30
3. Gaziantep FK 15 28
4. Beşiktaş 14 28
5. Hatayspor 15 27
6. Fenerbahçe 14 26
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 15 20
9. Rizespor 15 20
10. Trabzonspor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 17 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Menemen Belediyespor 16 19
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 16 16
15. Akhisar Bld.Spor 16 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Tottenham 16 29
4. Leicester City 16 29
5. Everton 16 29
6. Chelsea 16 26
7. Aston Villa 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 15 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 36
2. Atletico Madrid 14 35
3. Real Sociedad 17 29
4. Villarreal 17 29
5. Sevilla 15 27
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Real Betis 17 20
10. Cádiz 16 19
11. Athletic Bilbao 16 18
12. Levante 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Real Valladolid 17 18
15. Getafe 16 17
16. Elche 14 16
17. Eibar 16 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12