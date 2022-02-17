Ahmet Nur Çebi Koronavirüse yakalandı!

Beşiktaş JK sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında: "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." sözlerine yer verdi.