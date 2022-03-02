Ahmet Maranki: "ABD-Nato, Putin’i ve Rusya’yı da kandırdı"

ABD-Nato ise bu sözünde durmayıp, Rusya’ya verdiği taahhüte rağmen, sürekli sınırını Doğu’ya doğru genişletmiştir.

Bunun devamında oraları silahlandırdı.

Moskova’yı da menziline alabilecek füze rampaları yerleştirdi ve buna devam etmektedir.

Rusya doğal olarak bunu milli bekâsına ve çıkarına karşı bir tehdit ve tehlike olarak algıladı ve bunu böyle addetti.

Rusya’nın yaptığı hataları asla tasvip etmiyoruz.

Bunlar kabul edilemez ama burada ki mütecaviz ve saldırgan taraf daha ziyade ABD-Nato’dur.

Şunu da unutmayalım ki, bize Suriye-Halep’te ki hava koridorunu açıp, o bölgeye müdahil olabilmemizin önünü açan da Rusya ve Putin olmuştur.

Diğer taraftan;

Pyd-Pkk’ya 130 bin TIR silah ve mühimmat sevkiyatı yapan ise başta ABD’dir.

Buna Almanya’da dahil olmak üzere, bir çok AB ve Nato üyesi ülkeler iştirak ettiler ve buna halen de devam etmektedirler.

Önce bunu bir tesbit edip, bunda mutabık kalmak gerekiyor.

Eğer tanı ve teşhisi doğru ortaya koyamazsak, buradan doğru bir yere, neticeye ve sonuca varabilmemiz pek mümkün değildir ve olamayacaktır.