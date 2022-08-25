Ahmet Bolat: Rusya-Antalya uçuşlarına 15 sefer daha ekledik

Van’da gerçekleştirilen Türk Hava Yolları (THY) yönetim kurulu toplantısında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Rusya pazarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

THY'nin Rusya’dan Antalya'ya yaptığı 15 uçak seferine, bu yıl 15 sefer daha eklediklerini ifade eden Bolat, "Şu anda Antalya'nın turizmde beklenen kapasitenin artmasının en önemli faktörlerinden bir tanesi THY'nin buraya koyduğu uçaklardır. Şu anda Antalya'da 6,5 milyondan fazla turist var. Bunun 3,5 milyonu biliyorsunuz Rusya'dan geliyor. Bu turistlerin çoğunu biz taşıdık. İstanbul'un otellerinde şu anda yüzde 80'den fazla doluluk var. Bu dolulukların da en önemli faktörlerinden bir tanesi THY'nin yurt dışından getirdiği turistler. Geçen sene 22 milyar dolarlık turist geliri vardı. Bu sene turizm gelirlerinde beklenen rakam 40 milyar dolar. Bu açıdan da ülkemizin bu ihtiyacını öngörerek yaptığımız stratejik çalışmalar sonunda 15 uçağı Antalya'ya bağlanmamız gerektiğini gördük. Bu anlamda diğer şehirlerimize de yavaş yavaş frekanslarını artıracağız" şeklinde konuştu