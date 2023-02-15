Ahbap ile AFAD arasında protokol var mı?

Sosyal medya hesabından payaşım yapan Haluk Levent de konulya ilgili olarak: "Protokol yok devletten ayrı çalışıyor diyenler! Yıllardır @AFADBaskanlik depolarında görev aldık Deprem ve yangınlarda birlikte çok çalıştık Daha da çalışacağız. AFAD devleti Ahbaplar da stk olarak gönüllüleri temsil eder. Ayrıca yıllardır sürdürdüğümüz işbirliği protokolümüz var" açıklamasında bulundu.