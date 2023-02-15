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Ahbap ile AFAD arasında protokol var mı?
Ahbap ile AFAD arasında olası afet durumlarında gerçekleştirilen sahadaki işbirliğinin resmiyete dökülmesi için bir çerçeve protokol var mı diye merak ediliyor. İki yıl önce, 2 mart 2021'de, Ahbap ve AFAD arasında işbirliği protokolü imzalanmış.
Güncel 15.02.2023, 11:22 15.02.2023, 11:30
Sosyal medya hesabından payaşım yapan Haluk Levent de konulya ilgili olarak: "Protokol yok devletten ayrı çalışıyor diyenler! Yıllardır @AFADBaskanlik depolarında görev aldık Deprem ve yangınlarda birlikte çok çalıştık Daha da çalışacağız. AFAD devleti Ahbaplar da stk olarak gönüllüleri temsil eder. Ayrıca yıllardır sürdürdüğümüz işbirliği protokolümüz var" açıklamasında bulundu.