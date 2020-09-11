Ağustos’ta doğalgaz müjdesi çok konuşuldu



MTM, Ağustos ayı ekonomi karnesini açıkladı. Rapora göre en çok konuşulan ekonomi başlığı, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi dolar kuru oldu. Ekonomi medyasında en sık yer alan bir diğer başlığın ise tarihin en büyük doğalgaz keşfinin olduğu belirlendi. Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının, Ağustos ayında yüzde 0,86 arttığı ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 artış gösterdiği belirlendi. Yıllık en büyük düşüş ise yüzde 2,44 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Ay boyunca 34 bin 497 haberde yer alan enflasyon, listenin 12. sırasında yer aldı.



Dolar kurundaki artış devam ediyor

Bayram tatili sonrası işleme açılan piyasalarda dolar kuru, 4 Ağustos gününe düşüşle başlayarak 6,94 TL seviyelerinde işlem gördü. Euro ise aynı günü 8,18 TL bandında kapattı. Ay boyunca ABD’de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve Koronavirüs salgınına ilişkin vaka sayılarının artmaya devam etmesi risk algısını olumsuz yönde etkileyerek kurun yukarı yönlü ivme seyretti. Ağustos ayı boyunca yükselişte dolar kuru 25 Ağustos Cuma günü 7,40 TL seviyesine kadar ulaştı. Aynı gün içerisinde ise euro 8,74 TL’nin üzerinde el değiştirdi. Ayın son işlem gününü ufak bir düşüş yaşayarak 7,34 TL seviyesinde kapatan dolar kuru ay boyunca 137 bin 329 haberde konuşularak geçtiğimiz aylarda olduğu gibi ekonomi gündeminin zirvesine yerleşti.



Tarihin en büyük doğalgaz rezervi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında yaptığı “21 Ağustos Cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğiz” açıklamasından sonra milyonlar televizyona kitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’den Millete Sesleniş konuşması ile tüm Türkiye ve dış basının merak ettiği müjdeyi açıkladı.



Fatih sondaj gemisinin Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirildiğini, Tuna 1 sondaj kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini bildirdi. Bulunan rezervin daha büyük kaynağın bir parçası olduğunu da belirten Erdoğan, Hedefin 2023 yılında Karadeniz gazını tüm ülkenin kullanıma sunmak olduğunu da belirtti. Merakla beklenen müjde ile gündem konusuna haline gelen doğalgaz ay boyunca 67 bin 384 haberde konuşularak ekonomi gündeminde en sık yer alan başlıklardan oldu.



Altın ithalatında 30 yılın rekoru

Ticaret Bakanlığının açıkladığı Ağustos ayı dış ticaret rakamlarına göre; ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu. İthalat ise aynı dönemde yüzde 20.64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise yüzde 169,7 artışla 6 milyar 312 milyon dolar oldu. İhracat ay boyunca 85 bin 765 haberde yer alırken, ithalattan ise 37 bin 740 haberde bahsedildi.



Ağustos ayında altına olan talep dış ticaret verilerine de yansıdı ve altın ithalatında dikkat çekici bir artış oldu. Ağustos ayında altın ithalatı aylık olarak yüzde 394 artarak 1989 yılından bu yana en yüksek artışını göstererek 4.08 milyar dolar oldu. Ay boyunca 56 bin 908 haberde yer alan altın, ekonomi medyasında sıklıkla yer alan bir diğer konu başlığı oldu.