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Ağrı sınır kapısında roketli saldırı: Yaralılar var

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına roketli saldırı düzenlendi. Yaralıların olduğu öğrenilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, sınır kapısına giden yol güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor'' dedi.

Ağrı sınır kapısında roketli saldırı: Yaralılar var

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına roketli saldırı düzenlendi. Yaralıların olduğu öğrenilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, sınır kapısına giden yol güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor'' dedi.

02 Mart 2020 Pazartesi 10:50
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Ağrı sınır kapısında roketli saldırı: Yaralılar var

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre uzaklıkta bulunan TIR parkı yakınlarında sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis midibüsüne roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda servis aracının tekeri isabet alırken, araç boş araziye sürüklendi.

 Saldırı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, ve jandarma ekipleri ile arama- kurtarma personeli sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sınır kapısına giden yol, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle çıkan çatışmanın sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberler... Ağrıda sınır kapısında gümrük aracına roketli saldırı: Yaralılar var... Yol kapatıldı

BAKAN SOYLU: ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saat 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roketin aracın ön tekerine isabet ettiğini ve çarpmadan dolayı yaralıların bulunduğunu bildirdi.

Soylu, ''Bu sabah 08.50’de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor'' dedi. 

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