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Ağrı'da sel felaketi: 1 ölü, 2 kişi kayıp
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Güllüce ve Karaşeyh köylerinde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel baskınında, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Güncel 24.07.2020, 20:00
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Doğubayazıt ilçesinde bugün etkili olan sağanak yağış sel baskınına neden oldu. Edinilen bilgilere göre, yağış sonrası meydana gelen sel baskınında ilçeye bağlı Güllüce ve Karaşeyh köylerinde birçok ev ve tarım arazisi zarar görürken, Karaşeyh köyünde çobanlık yapan 18 yaşındaki Ersan Taş'ın sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği, isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.
Haber verilmesi üzerine sel bölgesine Jandarma, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin yönlendirildiği ve kayıp olan iki kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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