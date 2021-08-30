Ağrı'da aşiret düğününde altınlar havada uçtu!

Ağrı Taşlıçay ilçesinde, Recep Tayyip Erdoğan Parkı Taşlıçay Belediyesi Kır Düğün Salonunda düzenlenen Pleki aşiretine mensup Samancı ailesinin düğün törenine katılan davetliler, Servet ve Meltem çiftine altın takmak için birbiriyle yarıştı. 2 bin kişinin katıldığı düğün töreninde siyasetçiler, bürokrasiler ve aşiret mensubu kişiler düğünü halaylarla kutlarken, gelin ve damada 1 milyon değerinde takı takıldı.

Düğünde Taşlıçay Devlet Hastanesi Başhekimi Vedat Arslan tarafından kurulan aşı standında ise isteyen vatandaşlar aşı olma fırsatı buldu.