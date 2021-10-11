Afyonkarahisar'dan kahreden haber: Öğrenci servisi devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde mıcırlı yolda kayarak yol kenarındaki ağaçlara çarpan okul servisi minibüsündeki 5 öğrenci hayatını kaybetti, 4'ü ağır 5 öğrenci yaralandı.Kazayı haber alan öğrenci yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.
İlçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs devrildi.
Minibüsün mıcırlı yolda kayarak, yol kenarındaki ağaçlara çarptığı ve minibüsün tavanının çarpmanın şiddetiyle kopup parçalandığı öğrenildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü ile 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bölgeye giden Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.
Bakan Özer'den başsağlığı mesajı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Özer mesajında, "Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yitirdiğimiz canlarımızın acısını kalbimizde hissediyoruz. Evlatlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve öğretmenlerine sabır ve başsağlığı dilerim" ifadesini kullandı.