Afrikalı işçiler çay hasadında ter döküyor!

Doğu Karadeniz'de; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemi başladı.

40 BİN İŞÇİ BU YIL DA GELEMEDİ

Çay tarımı için corona virüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu 40 bin işçi ülkeye bu yıl da gelemedi.

ONLARIN YERİNİ AFRİKALILAR ALDI

Bu işçilerin yerini Türkiye'de oturma izni bulunan Gambiya, Senegal, Sudan ve Zambiya uyruklu Afrikalı işçiler aldı. İşçiler 200-250 lira arasında değişen yevmiye ile çay topluyor.

'FUTBOLCU OLMAK İÇİN GELMİŞTİM''

Antalya'da yaşayan ve 3 yıldır çay toplamak için Rize'ye gelen Senegalli Abdülhamit Baa (23) futbolcu olmak için Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Maalesef futbol kulübü bulamadım. Arkadaşlarım vasıtası ile burada çay işçisi arandığını öğrenince geldim. 3 sezondur geliyorum, çay topluyorum. İlk geldiğimde çay toplamayı hiç bilmiyordum, yavaş yavaş öğrendim, şimdi iyi çay topluyorum" dedi.

''ARTIK ÇAY TOPLAMAYI ÖĞRENDİM''

Senegalli Osman Sisi de (40), "7 yıldır Türkiye'deyim, iki sezondur Rize'ye çay toplamaya geliyorum. Artık çay toplamayı öğrendim, arkadaşlarım da gelecek, onlarla beraber bu sezon da çay toplamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

''ÇOK ZOR DEĞİL''

Senegalli Osman Mosek ise (22) ilk kez geldiği Karadeniz'de bir haftadır çay topladığını söyleyerek, "Öğreniyorum, çok zor değil, arkadaşım da bana öğretiyor" ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ, ÇAYIN NASIL TOPLANACAĞINI ANLATTI

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim bahçeye girerek çayın nasıl toplanması gerektiğini anlattı.

Kendisinin de çay üreticisi olduğunu ve günlük 300 kiloya kadar çay toplayabileceğini söyleyen Alim, "Ne kadar kaliteli çay elde edersek, değeri de o kadar yükselmiş olacak. Kaliteden ödün vermeyeceğiz. Çayı toplarken yeşil tabana üzerinde kalacak. Çay toparken yeşil tabaka değil de odunsu kısma kadar inildiği zaman filiz açmaz. Filiz açmayınca kalite olmaz. Üst kısımları toplayacağız ve üst tabaka yeşil kalmalı. Böyle olunca ikinci sürgün daha verimli gelecek. Derinden toplanırsa filiz artmaz, yapraklaşacak. Kalite düşecek böylece bitki de zarar görecek" diye konuştu. Alim, çay hasadının üreticilerce ailece yapılması önerisinde bulundu.



