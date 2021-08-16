Afganistan’daki Türkler tahliye uçağıyla yurda getirildi

Amerikan askerlerinin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte dün Taliban güçleri Kabil’e giriş yapmıştı. Bu nedenle birçok yabancı ülke Afganistan’da bulunan vatandaşlarını tahliye etmek için girişimlere başladı. Bu kapsamda Türkiye Dışişleri Bakanlığı da konsolosluk aracığıyla ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarına çağrıda bulunmuştu. Bugün ise ülkede bulunan Türk vatandaşları tahliye etmek için THY’nin Boeing 777-300 ER tipi uçağı Afganistan’a gönderilmişti. Bu kapsamda THY’nin TK707 sefer sayılı tahliye uçuşuyla 324 Türk vatandaşı Türkiye’ye getirildi. Tahliye uçağı saat 17.00’de İstanbul Havalimanına inişti yaptı. Uçağın körüğe yanaşmasının akabinde terminale alınan yolcular, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptı.





“Afganlar yolumuzu, uçağın önünü kestiler, 5 saat havalimanında bekledik”

Yurda gelen Musa Mutlu adlı vatandaş, yaşadıklarını anlatarak, “5 saat havalimanında bekledik. Afganlar yolumuzu, uçağın önünü kestiler, 5 saat havalimanında bekledik. Rötarlı olarak 5-10 saat üzerinde buraya geldik. Dün Kabil’i Taliban ele aldı. Yolları kesti, Türk vatandaşlarımızı elçilikten alarak Kabil Havalimanına getirdiler. Gece saat 02.00’de havalimanına getirdiler. Sabah Türk Hava Yolları geldi. 10 saat bekledik. Havalimanı yolunu komple kestiler, uçağımız tam çıkacakken geri döndük, sonra 5 saat daha bekledik. Amerikan Kargo uçaklarına yanaştılar, bize yanaşmadılar. Bizim Türk askerlerimiz orada önlemini almıştı. Askerlerimizin önleminden sonra uçağımız geldi ve rahat rahat geldik. Vatanımıza geldik. Türk elçiliğimizden Allah razı olsun” dedi.





“Amerikan kargo uçağı kalktı, ondan düşenler oldu inanılmazdı“

Kabil’de mühendislik yaptığını söyleyen Cem Ayşen, “Kabil’den geliyoruz. Ben şantiyeciyim, daha dün normal işimize devam ediyorduk. Öğleden sonra bir patladı. Her yerden askerler koşuşturmaya başladı, silah sesleri gelmeye başladı. Ondan sonra şirketimiz Türki Hava Yollarıyla irtibata geçti. Tahliye uçakları gelmeye başladı. Bugün sabah bindik, ama yine 3 saat uçakta bekledik. Çünkü Afganlar kaçmak için pistin içine girmişlerdi. 3 saat bizi bırakmadılar, bir türlü uçak havalanamadı. Nihayet Türk askerleri pisti temizledi de biz kalkıp gelebildik. Pistin başında bekledik. Ondan sonra geri döndü, Aprona yanaştı. Orada da bekledik. Ondan sonra temizlendi haber geldi. Bizden önce Amerikan kargo uçağı kalktı, ondan düşenler oldu inanılmazdı. Şu anda biz askeri havaalanı tarafında çalışıyorduk. Sivil taraf çok kötüydü. Dün akşam normal uçakla gidecek arkadaşlar vardı, onlar gittiler. Taliban sivil tarafa girmişti, onları zor aldık. Tabi askeri tarafa girmiyorlar. Askeri tarafta durum sakin. Türk askerlerimiz sakin görevlerini yapıyorlar. Orada tabi Amerikan askerleri de vardı” diye konuştu.





“Vatanımız var olsun, insan böyle durumlarda daha iyi anlıyor”

Elçilik görevlisi Şenol Çelik, “Çeşitli zorlukla yaşadık, saldırılar oldu, bombalar patladı, güvenlik sorunu yaşadığımız anlar oldu. Uçağa bindik uçak kalkmadı, insanlar kendilerini uçağın önüne attılar, tabi binmek istiyorlar, oradan kurtulmak istiyorlar. Bayağı heyecanlı bir yolculuk oldu, çok şükür vatanımıza sağ salim ulaştık. Korktuk, uçak geri dönecek, gitmeyecek tekrar o kaosun içine girecek tabi ki korktuk. O insanlara üzüldük, insanlar kendilerini uçağın önüne atıyorlar. Korunmak için uçağın altına giriyorlar, böyle üzücü şeyler yaşadık. Vatanımız var olsun, insan böyle durumlarda daha iyi anlıyor” şeklinde konuştu.

Afganistan’dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının havalimanında yapılacak PCR testinin ardından 10 gün süreyle evlerinde karantinada tutulması bekleniyor.