Afganistan halkı, Türk askerinin Hamid Karzai Havalimanı'ndaki varlığından memnun

Afganistan'da yabancı askerlerin ayrılmasının ardından Türk Askeri Kuvvetleri, başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletme sorumluluğunu almaya hazır. 20 yıldır ülkede NATO çatısı altında asker bulunduran Türkiye, Afganistan'ın en önemli kapısı olan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın güvenliğini sağlamaya talip. Türk askeri, havalimanında görev alırken Afganistan halkı da Türk askerinin havalimanının korunması ve güvenliğinin sağlanmasından memnun olduğunu ifade ediyor.

Türk askerinin ülkede bulunmasına yönelik hoşgörülerini dile getiren Afganlar, Türkiye'den Afganistan halkının yanında olmaya devam etmesini istedi.

Ahmad adlı Afgan esnaf, “Afgan halkı ve özellikle Türkiye'ye yaşayan Afganlara göre Türk halkı iyi niyetli Müslümandır. Herkesin Kurban Bayramını kutluyorum. Türk askerinin Afganistan'da bulunmasından mutluyuz. Biliyorsunuz Afganistan'da güvenlik durumu iyi değil. Bu nedenle inançsız bir ülkenin askeri yerine Türk askeri Müslüman oldukları için iyidir” ifadelerini kullandı.

Kabil'in Şahre Naw bölgesinde dükkanı bulunan terzi Jawed ise, "Türklerin bulunmasına memnunuz. Bildiğiniz gibi gün geçtikçe ilçeler muhaliflerin kontrolüne düşüyor. İnşallah Türk askerinin bulunmasıyla güvenlik durumu da iyiye gidecek” dedi.

Restoran işleten Shukrullah Ibrahimi ise, “Türk halkının bayramı mübarek olsun. Türk askerinden memnunuz, çünkü her konuda bize yardımcı oluyorlar. Özellikle Türkiye'de yaşayan Afganlara da yardımcı oluyorlar. İyi niyetliler, aynı inanç ve aynı yolun insanlarıyız. İnşallah başka ülkelerin halkına göre bize daha çok destek çıkarlar” ifadelerini kullandı.

Başkent Kabil'de bulunan “Green Zone” adlı uluslararası ülkelerin diplomatik misyonlarının bulunduğu bölgede bakkal sahibi Ahmad Wahid Kakar ise, “Başka ülkelerin insanına göre, Türklerle iyi hatıralarımız var. Eskilere dayanan dostluğu vardır” diye konuştu.