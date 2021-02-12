AFET PLATFORMU İZMİR DEPREMİ RAPORUNU YAYIMLADI

30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki İzmir Depremi’nin ardından yayınlanan raporda; 26 Kasım 2020 tarihine kadar 4’ün üzerinde 46 artçı olmak üzere toplamda 4.468 artçı sarsıntı kaydedildi. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi’nden alınan bilgilere göre 117 kişi hayatını kaybetti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan verilere dayanan raporda acil olarak yıkılması gereken veya ağır hasarlı 178, orta hasarlı 176 ve kısmen hasarlı 1143 bina bulunuyor.

20 Çadır kent kuruldu, günlük 11.000 kişiye yemek dağıtıldı

Afet Platformunda yer alan sivil toplum kuruluşlarına bağlı yüzlerce gönüllü; depreminden ardından hızla deprem bölgesine hareket ederek kamu kurumları ve yerel sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte öncelikli ihtiyaçların karşılanmasına destek oldu. Gönüllüler; afet sonrası hasar tespit, ihtiyaç tespit, yardım tasnif etme ve dağıtma gibi görevleri üstlendiler. Rapora göre; 11’i AFAD, 9’u belediyeye ait olmak üzere depremzedelerinden konaklaması için toplamda 20 adet çadır alanı oluşturuldu. Dağıtılan gıda malzemelerine ek olarak Buca Yemekhanesi'nde malzeme hazırlığı, yemek yapımı, yemek dağıtımı, alan koordinasyonu, bulaşık yıkama ve gelen ürünlerin tasniflenmesi işlemleri Afet Platformu çatısı altındaki gönüllüler tarafından gerçekleştirildi. Yemekhanede her gün 11.000 kişilik yemek yapıldı.

Covid-19’a rağmen; 30 Ekim - 20 Kasım 2020 tarihleri arasında 22 günde, farklı STK’lardan Afet Platformu üyesi gönüllüler afetin yaralarını sarmak için toplam 3.136 kez gönüllü çalışmalarda yer aldı.

Tüm Türkiye İzmir için birlik oldu

Depremin ardından Tüm Türkiye’den İzmir’e destek yağdı. Raporda yer alan verilere göre kaynak geliştirme çalışmaları kapsamında toplam 101 adet kurum ve bireyle iletişime geçildi. Afet süresince; başta barınma, gıda ve hijyen olmak üzere toplam bedeli yaklaşık 9.000.000 TL olarak hesaplanan 16 farklı ürün kategorisinde 3.250.000 adet ürün bağışı toplandı.

Bunun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İhtiyaç Haritası ve Afet Platformu iş birliğiyle hayata geçirilen Bir Kira Bir Yuva Kampanyası ile birkirabiryuva.org web sitesi üzerinden depremde evi yıkılan veya oturulamayacak hale gelen bireylerle, kira yardımı yapmak isteyen kişi ve kurumlar buluşturuldu.

Psikososyal destek sağlandı

Depremden etkilenen bireyler için; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin talebi ve iş birliği ile psikososyal destek sağlandı. Raporda yer alan bilgilere göre Aşık Veysel, Öğretmenevi, Bornova Stadyumu ve Simirna Meydanı’ndaki çadır alanlarında kısa süreli Psikolojik İlk Yardım müdahaleleri haricinde ihtiyacı olan kişilerle randevu usulü çalışılarak mahremiyetin sağlandığı bireysel görüşmeler gerçekleştirildi ve seminerler verildi. Bu kapsamda 115 kadın 59 erkek olmak üzere toplamda 174 danışan ile mahremiyetin sağlandığı alanlarda uzman psikologlar tarafından görüşmeler yapıldı ve/veya seminer, grup aktiviteler gerçekleştirildi. Toplamda 88 bireysel görüşme, 4 seminer ve 3 çocuk grup aktivitesi yapıldı.