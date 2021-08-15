AFAD yaşanan sellerde son durumu açıkladı!

AFAD tarafından Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketi hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Yaşanan sel nedeniyle 58 vatandaşımız (48 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır. Önümüzdeki 5 günlük periyotta Bartın, Sinop ve Kastamonu'da (15.08.2021-19.08.2021) yağışların etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Yarın (15.08.2021 Pazar) ve önümüzdeki hafta Perşembe (19.08.2021) günleri kıyı kesimlerde hafif sağanak yağış geçişleri beklenmektedir. Diğer günler havanın genellikle parçalı bulutlu olacağı tahmin edilmektedir” denildi.

Arama kurtarma çalışmaları

Bartın Ulus, Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmaların aralıksız devam ettirildiği belirtilen açıklamada, “Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD Gönüllülerinin personel ve araçları görev yapmaktadır. İl bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayıları; - Kastamonu'da; 4215 personel, 524 araç, 32 ambulans, 1 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon tırı, 1 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 455 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 15 bobcat, 5 cenaze aracı, 33 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak - Sinop'ta; 2375 personel ile 20 helikopter, 292 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil mutfak, 27 ambulans, 16 UMKE, 235 iş makinası, 1 JİKU, 1 vidanjör, 9 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 5 arama köpeği, bin 500 kişi kapasiteli sahra mutfak - Bartın'da; 1203 personel, 108 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 77 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak Sevk Edilen/İntikal Halinde Ekipler Bölgeye, AFAD Adana, Kahramanmaraş, Bursa ve Ankara il müdürlükleri, Gaziantep, Ankara ve Sakarya Büyükşehir Belediyeleri, Adana İHH ile Adana YAKUT'tan toplamda 139 personel, 10 araç, 5 cenaze nakil aracı, 1 bot ve 8 bobcat sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Beslenme çalışmaları

Beslenme çalışmaları hakkında bilgi verilen açıklamada, “Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 223 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 54 araç görev yapmakta olup; 50.870 sıcak yemek, 33.322 kumanya, 44.032 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop'a 1 Mobil Mutfak TIR'ı sevk edilmiş, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır. 1500 kişiye 3 öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya 1 Mobil Mutfak TIR'ı sevk edilmiştir. Afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır” denildi.

Tahliye çalışmaları

Tahliye çalışmaları hakkında bilgiler verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bartın; Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 341 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. - Kastamonu; Toplamda bin 480 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan 372'si yakınlarının yanına tahliye edilmiştir. Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 533 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Tahliye edilen 533 afetzededen 469'u yakınlarının yanına tahliye edilmiştir. Barınma Çalışmaları Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3.707 kişilik kapasite ayrılmış olup, 792 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Ankara İlinden Kastamonu'ya sevk edilen 4 adet WC konteyneri bölgeye ulaşmıştır. Çadırlarda 382 afetzede kalmaktadır. Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2.733 kişilik kapasite bulunmakta olup, 146 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Bartın'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3.000 kişilik kapasite ayrılmış olup 22 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Kastamonu'daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 220 çadır, 660 battaniye, 660 yatak, 660 nevresim seti bölgeye sevk edilmiştir. Ankara İlinden Kastamonu'ya sevk edilen 4 adet WC konteyneri bölgeye ulaşmış olup, 2 adet WC konteyner Bozkurt merkeze, 2 adet WC konteyner Abana'ya yerleştirilmiştir."

Acil yardım ödeneği

AFAD tarafından; Kastamonu'ya 5 Milyon TL, Sinop'a 3 Milyon TL ve Bartın'a 2 Milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği aktarılan açıklamada, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ise Kastamonu'ya 5 Milyon, Sinop'a 3 Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 06800 Çankaya / Ankara 0 (312) 258 23 23 0 (312) 258 20 82 www.afad.gov.tr milyon ve Bartın'a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasarının giderilmesi için 3 Milyon ? ödenek aktarılmıştır. Toplamda 23 milyon nakdi ödenek gönderilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Enerji çalışmaları

Enerji çalışmaları hakkında bilgi verilen açıklamada, “Bartın il genelinde elektrik verilemeyen köy kalmamıştır. Kastamonu genelinde farklı ilçelerde, 64 köye ve Sinop'ta 62 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Kastamonu Bozkurt ilçesinde 13 adet jeneratör, Azdavay'da 1 jeneratör sahada aktif durumdadır. Sinop Ayancık ilçesinde çeşitli büyüklükte 32 adet jeneratör hazırlanmıştır. 29 adet jeneratör aktif durumdadır” denildi.

Ulaşım Altyapı

Ulaşım ve Altyapı konusunda bilgiler verilen açıklamada, “Kastamonu'da; 14.08.2021 itibariyle Ağlı-Şenpazar arasında ekipler yolda 5 noktada göçmeler tespit etmiş olup, tespit ve onarım çalışmaları devam etmektedir. İnebolu-Kastamonu arası ulaşıma açılmıştır. Valay-1 Köprüsünün ayaklarında hasar oluştuğundan dolayı ve bir noktada meydana gelen heyelan sebebiyle yol trafiğe kapatılmıştır. Evrenye-Devrekani yolu trafiğe açılmıştır. Ulaşım için bu noktalar kullanılmaktadır. Bartın'da; Yapılan çalışmalar sonucunda Bartın-Karabük yolu kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Kumluca-Kozcağız arası ulaşıma kapanmıştır. Sinop'ta; Oluza Köprüsü'nde hasar onarımı yapılarak trafiğe açılmıştır. Yapılan çalışmalarla Sinop Ayancık yolu bazı noktalarda tek şeritten olmak üzere kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Yenikonak Erfelek yolu yapılan çalışmalarla kontrollü olarak trafiğe açılmıştır Kastamonu ve Sinop Havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen bir sorun bulunmamaktadır. Altyapı Kastamonu Azdavay ve Devrekani ilçelerine su verilmektedir. Devrekani'de terfi merkezi su altında kaldığından geçici olarak kaynaktan su verilmektedir. Bozkurt'ta yüksek yerlerdeki 4 mahallenin arızaları giderilerek su verilmektedir. Bozkurt Merkez mahallesini besleyen 2 adet kuyu tahrip olduğundan su verilememektedir Bartın Abdipaşa'da Derecik mahallesi dışında kalan mahallelere su verilememektedir. Ulus ilçesinde içme suyuna ilişkin tüm arızalar giderilmiştir. Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasadının giderilmesi için 3 Milyon TL ödenek aktarılmıştır. Sinop Ayancık'ta atıl durumdaki kuyuların bakım onarımları yapılarak ilçeye su verilmiştir. İlçede 10 km'lik şehri besleyen içme suyu iletim hattı kullanılamaz duruma gelmiştir. Kanalizasyon, yağmur suyu ve atık su arıtma tesisi ile ilgili hasar tespit çalışmalarına başlanılmıştır. Erfelek'te içme suyu konusunda bir hasar bulunmamaktadır. Türkeli'nde içme suyu kısmi olarak verilmeye başlanmıştır. Mevcut su kuyuları kullanılamaz durumdadır. Kuyulardan su temini sağlanması için boru temin edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Haberleşme çalışmaları

Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmadığı belirtilen açıklamada, “Sel bölgesinde 12 adet mobil baz istasyonu kurulmuş, 16 adet mobil baz istasyonu ve 4 adet acil iletişim aracı (wi-fi aracı) sevk edilmiştir. Psikososyal Destek Sel felaketlerinde; ; Kastamonu İlinde 812 kişiye; Bartın İlinde 553 kişiye; Sinop İlinde 599 kişi olmak üzere toplam 1964 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. Ayni Bağış ve Depo Yönetimi Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Fabrika Deposu ana depo olarak güncellenmiştir. Alternatif depolar da aşağıda sunulmuştur: Kastamonu İl Özel İdarenin Deposu (1.Alternatif) Kastamonu İl Merkez Jandarma Komutanlığı (2.Alternatif) Kastamonu Şeker Fabrikası (3.Alternatif) Kastamonu Abana Sebahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu Sinop Organize Sanayi Bölgesi Ayancık Belediyesi Olimpik Spor Salonu Bartın Ulus Şehit Musa Aytar Anadolu Meslek Lisesi Tarım ve Orman Taşkın bölgelerine kesif yem, yonca otu, saman ile sokak hayvanları ve evcil hayvanlar için yem sevkiyatı yapılmıştır. Kastamonu'ya 42,5 ton yem, 380 kg köpek-kedi maması ile Sinop'a 19 ton yem, 190 kg köpek-kedi maması sevkiyatı yapılmıştır” denildi.