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Dr. Alparslan Tuhta: "18 yaşını aşmış, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir"
’Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformunun Geliştirilmesi’ Projesi tanıtım toplantısı
AFAD: 'Enkaz kaldırma çalışmaları devam etmektedir'
AFAD: "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 999’u taburcu edilmiş olup 36 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir."
Güncel 05.11.2020, 13:05 05.11.2020, 13:06
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İzmir Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic.twitter.com/K5j3X1b6jS— TC İçişleri Bakanlığı Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@TC_icisleri) November 5, 2020
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|12
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|4
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|1
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|6
|1
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|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
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|8
|14
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|14
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|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
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|10
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|8
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