AFAD depremde son durumu açıkladı! Can kaybı sayısı 36 bin 187 oldu

İŞTE AFAD TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA:

AFAD:"Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36.187 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 108.068 vatandaşımız ise yaralanmıştır (enkazdan sağ kurtulanlar, depremden etkilenenler ve deprem kaynaklı yaralanmalarla hastaneye başvuranlar) . 216.347 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir. "