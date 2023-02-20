AFAD: 'Depremde 41 bin 20 vatandaşımız hayatını kaybetti'

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 6.212 artçı deprem meydana gelmiştir. Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 19 bin 436 arama kurtarma personelinin görev yaptığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 5 bin 396 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 245 bin 198'dir.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 681 araç sevk edilmiştir. Afet bölgelerine 38 Vali, 160 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 12 büyükelçi ve 15 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kuruldu

Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulduğu belirtilen açıklamada, "Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 81 helikopter ve 72 uçak görev yapmakta olup bugüne toplam 11 bin 907 sorti yapılmıştır. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 38 gemi görev yapmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“Afet Barınma Grubu”

Açıklamada, “Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından sevk dilen 216 bin 166 çadırın kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bölgeye toplamda 3 milyon 282 bin 725 battaniye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 78 bin 500 kişiye geçici barınma hizmeti, 79 bin 720 barınma malzemesi verilmiştir.

Afet Beslenme Grubu

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, TDV, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 373 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 40 mobil fırın ve 361 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2 milyon 179 bin 630 beslenme hizmeti verilmiştir.

Afet bölgesinde 49 milyon 854 bin 241 sıcak yemek, 8 milyon 900 bin 844 çorba, 25 milyon 461 bin 364 su, 853 milyon 997 bin 578 ekmek, 2 milyon 963 bin 738 içecek dağıtımı yapılmıştır.

Afet Psikososyal Destek Grubu

4 Mobil Sosyal Hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine gönderilmiştir. Bölgeye deprem bölgesine sevk edilen personel sayısı 3 bin 085, deprem bölgesi dışında 3 bin 111 personel ve bin 376 araç sevk edilmiştir. Deprem bölgesinde 469 bin 063, deprem bölgesi dışında 168 bin 967 olmak üzere toplam 638 bin 30 kişiye psikososyal destek verilmiştir” denildi.