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AFAD'dan, Karadeniz için flaş uyarı: 5 ilde şiddetli yağış bekleniyor...
Türkiye'nin yüreğini dağlayan sel felaketinin ardından AFAD önemli bir açıklamada bulundu. AFAD, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevresinde kuvvetli ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Güncel 13.08.2021, 17:01
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" uyarasında bulunuldu.