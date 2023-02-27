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Milletvekili Kavuncu: "Hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadan deprem bölgelerimizi tekrar inşa edeceğiz"
AFAD'dan deprem ile ilgili son dakika açıklaması! 22 bina yıkıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Malatya’da bugün 12.04’te 5.6’lık bir deprem daha meydana geldi.
Güncel 27.02.2023, 13:50
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 22 hasarlı bina depremde yıkıldı. Yıkılan binaların altında kalan 5 kişi kurtarıldı, 69 vatandaşımız yaralandı, bir kişi ise hayatını kaybetti.
Enkaz altında kalan baba kızı ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.