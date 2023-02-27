AFAD'dan deprem ile ilgili son dakika açıklaması! 22 bina yıkıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 22 hasarlı bina depremde yıkıldı. Yıkılan binaların altında kalan 5 kişi kurtarıldı, 69 vatandaşımız yaralandı, bir kişi ise hayatını kaybetti.



Enkaz altında kalan baba kızı ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.