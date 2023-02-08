AFAD'dan cenazelere ilişkin duyuru

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybeden vatandaşların hızlı bir şekilde kimliklendirilmesi ve naaşlarının yakınlarına hızlı bir şekilde teslim edilmesi için çalışmaların devam ettiği duyuruldu. Bu doğrultuda, Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde İçişleri Bakanlığının 7 Şubat tarihinde ve 46697 sayılı yazı ile ilgili valiliklerin ve kurum, kuruluşların talimatlandırıldığı bildirildi.